Ventas 20-21 y coberturas 21-22

Atravesando un contexto de precios altos, que crecieron desde agosto del año pasado, y se sostuvieron en rangos relativamente altos durante todo este año, con proyección de sostén hacia el año que viene, hagamos un recorrido por los volúmenes de soja, trigo y maíz 20/21 vendidos y precios logrados hasta ahora, y de los volúmenes con precio y coberturas de precios de la 21/22.

- SOJA:

20/21: Hasta el último reporte de ventas y embarques del Ministerio de Agricultura de la Nación, nuestro país lleva comercializado 55% de la cosecha de soja 20/21 con precio, es decir que 24 millones de toneladas (MM TN) de una cosecha que alcanzó 43,5 MM TN, ya tiene precio. Considerando los volúmenes semanales vendidos y los precios promedio de cada semana, se promedia hasta ahora un precio de U$S 322/TN. Dado que este precio es al tipo de cambio oficial denominado Dólar Divisa Mayorista, es válido destacar que la capacidad de compra de estas toneladas vendidas equivale a esta cantidad de Dólares, en la medida que los bienes o insumos comprados se adquieran al mismo tipo de cambio, en caso de convertir estas liquidaciones a otro tipo de cambio, por ejemplo, Dólar Bolsa (MEP), se calcula que la brecha promedio entre el valor de estos dos tipos de cambio fue 60% en lo que va del 2021, por lo que la cantidad de PESOS recibidos, equivalente a un Dólar oficial, en promedio, tenía una capacidad de compra del 60% de un Dólar MEP. Esto es válido para todos los granos, y es un cálculo importante de considerar para gestionar compras y ventas.

21/22: Las ventas anticipadas de la soja que aún no ha sido sembrada, comenzaron a registrarse por el Ministerio de Agricultura desde la primera quincena de mayo 2021, y se ha vendido con precio hasta ahora 1,6% de una cosecha de soja 21/22 proyectada según la Bolsa de Cereales de Bs As, en 44 MM TN, es decir que solo 700 mil toneladas de soja han sido preciadas, a valores futuros 2022 que fluctuaron entre U$S 290 y 325/TN desde mayo a septiembre 2021, actualmente con precios futuros en torno a U$S 325/TN, es decir en los techos de precios de la futura campaña. Por otro lado, las coberturas a través de futuros mayo, julio y septiembre 2022, suman 2,2 MM TN en el Mercado a Término MATBA-ROFEX, lo que muestra mucho más volumen de coberturas sin compromiso de entrega, que ventas anticipadas con precio en el físico. El año pasado hasta mediados de septiembre 2020, se había vendido con precio solo 0,5% de la soja 20/21 que esperaba ser cosechada, cuando los precios futuros 2021 fluctuaban en torno a U$S 250/TN, en medio de un mercado alcista. También fue inferior el volumen operado con futuros, que en igual período sumaba 1,8 MM TN, por debajo de 2,2 MM TN este año.

Vemos entonces que, tanto las ventas anticipadas, con compromiso de entrega de mercadería a precio hecho, como las coberturas con futuros, con precios interesantes hacia el año que viene, son mayores este año comparado al año pasado. No obstante, vemos que, cerca de la siembra, los volúmenes comercializados siguen siendo muy bajos, sumando entre coberturas de futuros y ventas físicas menos de 3 MM TN, es decir, menos de 7% de la futura cosecha, cuando en realidad podría avanzarse hasta 20% de coberturas y ventas con precio, dado el momento de altos precios futuros.

- MAÍZ:

20/21: El volumen de maíz de la actual cosecha, que alcanzó 50,5 MM TN, acumula ventas con precio de casi 69% hasta ahora, y el precio promedio logrado resulta en U$S 188,5/TN. Solo resta 31% de maíz por preciar, y, considerando la brecha cambiaria que promedio 60%, este precio promedio permite una capacidad de compra de U$S 113/TN al tipo de cambio Dólar MEP.

21/22: Para una cosecha que proyecta ser de 55 MM TN, según la BCBA, se ha vendido con precio hasta ahora 7% de ese volumen, a valores futuros abril, julio 2022, que han fluctuado entre U$S 170 y 210/TN. Las coberturas con futuros en el MATBA-ROFEX acumulan un volumen de 2,3 MM TN hasta ahora. Es decir que hay más de 11% del maíz 21/22 sumando ventas anticipadas con precio y coberturas con futuros. El año pasado a igual fecha, con precios futuros de maíz 20/21 entre U$S 120 y 160/TN, se había vendido en forma anticipada con precio y con cobertura de precios en el MATBA-ROFEX más de 12% de la actual cosecha, es decir que, con menores precios se tomaron decisiones de venta por mayor proporción de la cosecha comparado a este año. Se entiende que hay temor respecto al clima de la campaña entrante, y es importante considerar rendimientos promedio en años con lluvias inferiores a lo normal, para avanzar sobre la comercialización pre siembra, hasta 20% de lo que se espera cosechar.

- TRIGO:

20/21: Más de 86% del trigo ya fue comercializado con precio, logrando un promedio de U$S 204/TN, de manera que, a casi tres meses de iniciar la nueva cosecha, queda menos de 14% del trigo a preciar. Este valor promedio representa una capacidad de compra de U$S 122/TN a tipo de cambio de Dólar MEP.

21/22: Con proyecciones ajustadas por la BCBA, se espera una cosecha de 19,2 MM TN de trigo este año. Hasta ahora se ha vendido con precio un equivalente a 26% de este volumen, a precios futuros diciembre 2021, enero, marzo y julio 2022, que han fluctuado entre U$S 190 y 240/TN desde diciembre 2020. Las ventas futuras acumuladas en el MATBA-ROFEX suman un volumen de 2,4 MM TN, es decir que se alcanza un volumen con precio o cobertura de precios que representa 38,5% de la cosecha esperada, volumen que podría avanzar hasta 50% considerando los riesgos productivos de cada zona, y el estado general de cada lote. El año pasado a estas fechas, se había comercializado con precio y cobertura de precios un equivalente a 32,5% del trigo que logro un volumen de cosecha de 17 MM TN, en el mismo período de tiempo, con precios que fluctuaron entre U$S 160 y 200/TN. El mayor volumen comercializado este año, aprovechando mejores precios futuros, alienta a seguir tomando decisiones comerciales pre cosecha, elevando el precio promedio de la 21/22.

Conclusiones: Los saldos a comercializar y preciar de la 20/21 son muy limitados, principalmente en trigo y maíz, avanzar con las ventas y fijaciones de precios, convirtiendo cada venta en activos que resguarden el valor de cada tonelada liquidada. Avanzar especialmente con soja, con altos precios que elevan el precio promedio de la 20/21.

Los volúmenes con precio o cobertura de precios de la 21/22 son muy escasos, con precios futuros muy por encima de los del año pasado a estas fechas, y techos de precios que no muestran fuerza para ser superados en el mediano plazo. Considerar para los tres granos, iniciando con trigo, el más cercano a cosechar, siguiendo con soja, grano con el menor volumen de ventas anticipadas, y revisar rendimientos promedio potenciales y proporciones de decisiones comerciales, para avanzar sobre la planificación comercial 21/22.

Los precios promedio se construyen igual que los rendimientos promedio, desde las decisiones pre siembra, hasta la cosecha y manejo de post-cosecha.

Marianela De Emilio, Ing. Agr. Msc. Agronegocios

