Hablemos de brecha

Se considera brecha a una abertura irregular, por ejemplo, en una pared, y hace años adoptamos esa palabra para referirnos a la diferencia entre el tipo de cambio, valor de la moneda nacional respecto al Dólar, publicado como oficial, y el tipo de cambio al que puede adquirirse el Dólar billete, que se asume como real.

Si bien hay diferentes canales a través de los que puede adquirirse el Dólar billete, para el presente análisis consideramos el llamado Dólar MEP, o Dólar bolsa, adquirido a través de comprar bonos con PESOS y venderlos en Dólares. La diferencia entre el Dólar oficial y el MEP representa la brecha cambiaria, que toma relevancia cuando una actividad económica, como la producción agrícola, compra a un tipo de cambio y vende a otro, produciendo irregularidades en los ingresos y por ende en la rentabilidad de estas actividades.

La brecha cambiaria entonces, genera otras brechas, como, por ejemplo, la diferencia entre la cotización de granos al valor oficial del Dólar, y la capacidad de adquirir Dólares reales a cambio de la liquidación en PESOS de la venta de granos. Podemos decir que, a mayor brecha del tipo de cambio, mayor brecha entre el precio a Dólar oficial mayorista y los Dólares que podrán adquirirse por cada tonelada de granos vendida. Por otro lado, existen las variaciones de precios de los granos, propias del mercado, a nivel internacional y local. Veamos en el siguiente gráfico, las variaciones de los últimos doce meses del precio de soja pizarra de Rosario convertido en Dólar a la cotización del Dólar mayorista[1], y a la cotización de referencia del Dólar MEP, así como la evolución del Dólar mayorista y MEP en este tiempo.

Fuente: Elaboración propia en base a BCR, MATBA-ROFEX y Dólar MEP de referencia Ámbito.

Mientras el Dólar mayorista muestra un aumento de casi 17% de mayo a octubre 2020, el MEP en el mismo tiempo se eleva más de 39%, por tanto, la brecha entre ambos tipos de cambio, MEP/mayorista, aumenta de 75% en mayo 2020 a casi 109% en octubre, luego, de octubre 2020 a mayo 2021, el Dólar mayorista aumenta 20%, mientras el MEP disminuye -5%, por lo que la brecha entre ambos tipos de cambio disminuye de 109% a 64%.

Veamos cómo quedan las brechas del precio de soja, según convirtamos su cotización de pizarra Rosario en PESOS, al tipo de cambio mayorista o MEP. La soja de mayo a octubre 2020, al Dólar mayorista muestra un aumento de casi 65%, y al Dólar MEP del 30%, es decir, las subas fueron parcialmente licuadas por el aumento de brecha cambiaria, que resulto en una inferior capacidad de compra de Dólares de cada tonelada de soja. Por último, la suba de precios de octubre 2020 a mayo 2021, al Dólar mayorista fue casi del 2%, mientras al Dólar MEP, la suba de precios fue casi del 30%, lo que se explica, no por suba de precios de la soja, sino por disminución de brecha del tipo de cambio.

Para simplificar el criterio de brecha, en el gráfico vemos la brecha entre el Dólar MEP y mayorista, y entre la soja MEP y mayorista. Las brechas fueron máximas hacia octubre 2020, con una diferencia de 109% entre el Dólar MEP y mayorista, y -52% entre la soja MEP y mayorista, a partir de entonces, la brecha del tipo de cambio se achica a 64%, y en respuesta, también se achica la de la soja a 39%.

Fuente: Elaboración propia.

El impuesto escondido que todos ven es la brecha, mientras la liquidación de cada tonelada de soja vendida se convierte al tipo de cambio oficial mayorista, lo que significa que al productor se le compran Dólares baratos, el mismo productor sale a comprar Dólares y recibe un valor de 40 a 50% inferior al de la soja pizarra, es este valor inferior el que se asume como el impuesto a la brecha.

Si el precio FOB[2] de soja es de U$S 565/TN, y se le descuenta 33% de retenciones, resulta en U$S 378/TN, al que hay que descontarle, desde el precio que se ofrece al productor por su mercadería puesta en el puerto, costos de exportación, en soja de U$S 17/TN, resulta una soja de U$S 361/TN. El precio realmente ofrecido al productor agrícola, según la pizarra de Rosario al tipo de cambio mayorista al 14 de mayo, es de U$S 344/TN, que se liquidan como $32.370/TN, y, convertido a Dólar MEP resulta en U$S 210/TN, un precio 39% inferior. Entonces, los U$S 134/TN que no recibe el productor, quedan retenidos. En el gráfico se observa el volumen de Dólares no recibidos por el productor, por cada tonelada vendida desde mayo 2020 hasta mayo 2021, siendo octubre 2020, como se explicó más arriba, el mes de mayor brecha entre la soja a Dólar mayorista y MEP.

Fuente: Elaboración propia

A mayor brecha del tipo de cambio, mayor nivel de retención por brecha cambiaria, en octubre del año pasado, con gran brecha cambiaria, puede decirse que se vendía la soja barata y se compraban Dólares caros. Este año, al achicarse las brechas, se logra vender la soja algo más cara, y comprar Dólares relativamente más baratos, es decir, a casi el mismo valor de soja desde octubre a hoy, la capacidad de compra en Dólares de cada tonelada, aumentó.

Considerando que aproximadamente 13-15% del ingreso bruto de soja, paga los insumos para producir (semillas e insumos fitosanitarios), cotizados al tipo de cambio mayorista oficial, puede decirse que la brecha cambiaria no afecta la capacidad de compra de insumos, pero aproximadamente 85% del total de la producción a vender, afrontará las pérdidas por brecha cambiaria.

Los precios de soja, a pesar de las bajas a partir del 12 de mayo pasado, se sostienen en altos niveles tanto en el mercado internacional y local, mientras la brecha cambiaria, en torno a 60%, invitan a minimizar este impuesto por brecha, vendiendo a un precio de soja alto, y comprando Dólar a precios relativamente bajos.

Conclusiones:

* La brecha cambiaria se transforma en un impuesto adicional sobre el precio de exportación de los granos, que llegó a representar 50% del precio cotizado a Dólar oficial.

* El impuesto escondido que representa la brecha, es variable, aumentando o disminuyendo, según aumenta o disminuye la brecha cambiaria respectivamente.

* Mientras en los últimos doce meses, la brecha cambiaria fluctuó entre 50% y más del 100%, la brecha sojera fluctuó entre 30% y 50%.

* Ante esta realidad, decidir vender cuando los precios de soja se elevan y el tipo de cambio se retrasa, representa vender soja cara y comprar Dólar barato.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

[1] Dólar mayorista: Tipo de cambio, algo inferior al Dólar oficial, al que se liquidan los granos que se pagan al productor agrícola.

[2] FOB: Precio de exportación, valor de la mercadería puesta sobre el buque, internacionalizada.