SAMCo El Trébol: sin camas covid y en medio de la crisis de suministro de oxígeno

El SAMCo El Trébol está al borde del colapso sanitario. Atiende la micro región del Centro Oeste Santafesino, es decir no sólo a dicha ciudad vecina, sino también a Los Cardos, Bandurrias, Pueblo Casas, Cañada Rosquín, María Susana y Piamonte.

Hoy el hospital, casi no cuenta casi con camas covid disponibles. Las de sala general están ocupadas por infectados y aislados y la UTI está sobrepasada.

«Hay pacientes que tienen que estar aislados porque son sospechosos y llevan un tratamiento. Hoy en sala tenemos 8 pacientes covid y 4 en la terapia intensiva», señaló el Dr. Roberto Milo, Director del SAMCo.

En la búsqueda de oxígeno. El facultativo se refirió a la crisis de suministro de oxígeno que se vive en Argentina, que inquieta a los SAMCos y centros de salud por igual. «El suministro de oxígeno está complicado a nivel país. Estamos inmersos en una crisis nacional y nosotros no estamos exentos. Estamos logrando en estas horas un aporte extra de oxígeno para reforzarnos. Esperemos que la situación se vaya estabilizando. Hoy tenemos garantizada la semana entera de oxígeno. Es día a día, estamos en Argentina».

La curva que no baja. Tras las restricciones, que hoy cumplen 16 días, la región del centro oeste de Santa Fe no bajó su curva de contagios. «La curva no bajó porque hay pacientes que no siguen su aislamiento como corresponde o consultan tarde», apuntó Milo y agregó: «Mientras tanto hacen vida normal y contagian a la gente. Y hay otros que no comunican nunca, y transitan su covid sin avisar».

Fuente: El Trébol Digital