Covid 19: conferencia de médicos Directores de SAMCo del departamento Belgrano

Este martes en el COLP de Las Parejas se llevó a cabo una conferencia de prensa brindada por los Directores de los SAMCo del Departamento Belgrano, Dra. Giovanna Gómez de Las Parejas, Dra. Verónica Barone de Armstrong y el Dr. Alejandro Luna de Las Rosas.

A modo de bienvenida, el Intendente Horacio Compagnucci sostuvo que se siente la verdadera preocupación que hay en las localidades del Departamento, “los médicos tienen el total apoyo por parte de la comunidad, tenemos que cuidar a cada profesional que tanto viene luchando para todos”, dijo; “en cuanto a las medidas se puede estar de acuerdo o no, pero no podemos tapar que la pandemia está pegando muy duro”, indicó.

A su turno, la Dra. Barone comentó que el SAMCo de Armstrong el año pasado fue elegido Centro Covid “y no fue fácil para nadie, tuvimos poquito tiempo para acomodarnos y aprendemos cada día, el año pasado fue difícil pero este más aún porque venimos sin descanso y sin vacaciones, necesitamos ordenarnos y organizarnos”, expresó; “no hay camas, estamos colapsando, queremos que la gente sea responsable y tome conciencia, no es que no queramos recibir, no tenemos disponibles ni tampoco lugar como para ampliar, mucho menos profesionales para atender”, remarcó; “el número de casos aumenta día a día y sobre todo es gente joven, pasa por la responsabilidad de cada uno”, agregó la profesional, al tiempo que indicaba que la vacuna “no previene el Covid y no nos va a salvar, solamente aliviará síntomas, apelamos a la buena voluntad y responsabilidad de todos para evitar contagios”.

La Directora del SAMCo Las Parejas, Dra. Gómez remarcó que la situación es muy complicada, “con un porcentaje de letalidad mucho más alto, muchas complicaciones en pacientes jóvenes y que requieren derivación a terapia intensiva con un porcentaje de ocupación mayor a 90%”, detalló; “necesitamos que cada uno cumpla con las medidas sanitarias, barbijo, lavado de manos, distanciamiento social, es lo básico para que todo esto mejore y que quien requiera atención la pueda tener en tiempo y forma, estamos abocados a urgencias, no queremos asustar pero sí concientizar”, manifestó; “estamos con un índice de circulación viral alto, tratemos de quedarnos en casa el mayor tiempo posible porque necesitamos de la ayuda de todos, los médicos de guardia salen de una guardia, entran en otra, están agotados al igual que las enfermeras”, sostuvo. “Si hay una persona que presenta síntomas, hay que aislarse y comunicarse al 100, pedimos solidaridad y responsabilidad, demos tiempo a que el plan de vacunación siga avanzando, estos días recibiremos más dosis, necesitamos disminuir la circulación para que bajen los contagios”, remarcó la Dra.



El Dr. Luna del SAMCo de Las Rosas, por su parte, recalcó que el pedido es común, “tenemos un elevado número de casos con un rango etario que ha bajado, con complicaciones agresivas en algunos casos, la saturación en terapias es importante, acá no importa la obra social o si sos sin recursos, no se consiguen camas, esto afecta a todos los sectores sociales, evitemos las reuniones, usemos el barbijo en forma permanente y debemos tratar de no permanecer mucho tiempo en lugares cerrados, tenemos que ser cautos y ser responsable de evitar más contagios”, agregó,

Sobre la situación concreta de Armstrong, su Directora informó que al presente “tenemos 8 camas en terapia con 8 respiradores, 12 camas en sala general Covid y 12 en sala general, el 95% de la terapia funciona con camas completas y el 100% funciona cama completa, se puede extender el número de camas, pero no hay gente para que pueda trabajar y atender al paciente como corresponde”, expresó; “no hay que tener miedo pero sí respeto, estamos colapsados, todos los días informamos la cantidad de camas disponibles y es terrible ver que queda una por ciudad y la cantidad de contagios es cada vez mayor”, indicó, remarcando que el personal de salud “hace falta en toda la Argentina, no damos abasto con la cantidad de médicos, la mayoría son de guardia y van de guardia en guardia, totalmente exhaustos”, dijo.

Respecto de la provisión de oxígeno, en Las Rosas “se adquirieron garrafones y aún no llegó a faltar”, dijo su Director, mientras que en Las Parejas “tenemos disponibilidad y hemos comprado mayor cantidad previendo lo que sucede ya que las grandes empresas que proveen anunciaron que están en falta”, dijo la Dra. Gómez.

Consultados sobre qué medidas tomarían más allá de las que tomaron las autoridades, los Directores coincidieron en que no importan las medidas que se tomen “si la gente no toma conciencia, no podemos ponerle un policía a cada ciudadano, podemos prohibir todo, pero si el ciudadano no toma conciencia, no tiene sentido”, sostuvieron, remarcando el uso correcto del barbijo “tapando nariz, mentón y boca, no permanecer en lugares cerrados, mantener el distanciamiento, lavarse frecuentemente las manos y ante cualquier síntoma, hacer la consulta al 100”.

Fuente: Radio Las Parejas