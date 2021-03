Renzo Testa terminó ubicado 5° y 6° en las respectivas tandas

Bajo el dominio de la marca Dodge el TC Pista Mouras concretó su primer entrenamiento en el que el piloto del Azul Sport Team pudo sacar un buen balance en el rendimiento del Ford que le permitió terminar 5° en el clasificador y a una diferencia del más veloz de casi 3 décimas.

Renzo nos resumió su primer contacto con la pista en estas breves palabras; “Dimos dos vueltas con gomas viejas y pusimos una goma un poco mejor completando unas vuelta más. Quedan algunas cosas por corregir pero en línea general estamos muy bien. En el segundo entrenamiento vamos a salir con la goma que terminamos para referenciar estamos firmes y bien el auto no tiene tendencia rara así que estamos muy confiados.” concluyó el piloto de Ford.

La última tanda de entrenamientos para el TC Pista Mouras en el autódromo Roberto Mouras tuvo a Renzo Testa peleando las primeras posiciones de la última tabla clasificatoria del día.

La marca Ford se impuso sobre el final de la jornada y Renzo terminó 6° a 0,475 de diferencia con el nuevo líder, Ramiro De Bonis.

“Estoy contento, pasó un viernes positivo, salimos en el segundo entrenamiento y tuvimos una falla, no podíamos encontrar que era. Sobre el final de la tanda decidimos poner los neumáticos nuevos porque ya no teníamos más tiempo, prácticamente no pudimos probar con los usados pero la verdad que el auto funcionó muy bien. Nos falta un poquito en el curvón pero en líneas generales muy bien, tenemos buenas expectativas para mañana a pesar que se pronostican lluvia, vamos a ver qué es lo que pasa.” apuntó el piloto de Ford.

El TC Pista Mouras retomará la actividad de la cuarta fecha este sábado por la mañana desde las 10:40 Hs con el último entrenamiento que dará paso a la clasificación por la tarde a partir de las 16:30 hs.