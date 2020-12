El recorrido 2020 - Un año para aprender

Definitivamente el 2020 es un año que no pasó desapercibido para nadie, y será recordado por muchos motivos, entre ellos el de barajar y dar de nuevo, frente a una amenaza que se mostraba de dimensiones globales. Veamos el recorrido de muchos mercados durante este 2020, a pocas semanas de terminar, y que pudimos aprender de lo ocurrido.

Mercados del mundo: En el siguiente compilado de gráficos, vemos como, en marzo-abril 2020, cuando todo era incertidumbre, los únicos que mostraron subas importantes fueron el Dólar, como resguardo de valor, y el Índice VIX, llamado Índice del miedo, por representar el temor a volatilidad creciente, mientras todo lo que representa consumo y crecimiento, como los alimentos (carnes y granos), el petróleo y el cobre, tuvieron fuertes bajas, algunas de ellas muy dramáticas.

Pasado el cimbronazo inicial, con algunas certezas, el Índice del miedo baja, y todo lo relacionado a la vida, construcción, alimentos, energía, etc., comienza a recuperarse, solo soja y maíz permanecen en niveles mínimos de precios.

Llegamos a la última etapa del año, cuando la sensación de seguridad vuelve, el miedo de los mercados se estabiliza en menores niveles, y el consumo se hace notar con mayor demanda de bienes, que ponen a los mercados a la suba, los mercados de granos, más específicamente soja y maíz, con el condimento extra de “La Niña” en Sudamérica.

Monedas del mundo: Otro recorrido que podemos hacer, es sobre las monedas de tres países en particular: Vemos que el Peso argentino frente al Dólar, se devaluó 36% los últimos doce meses, con cada Peso, podíamos comprar 1,7 centavos de Dólar hace doce meses, y hoy podemos comprar 1,2 centavos. La moneda argentina se debilita permanentemente frente a economías fuertes.

Vemos además el Dólar frente al Euro, que se devaluó 9%, debilitándose frente a la moneda de la Unión Europea. Finalmente, el Yuan frente al Dólar, es el único que muestra haber ganado fuerza, revaluándose 7%.



Si pudiéramos tomar el comportamiento de las monedas como el símbolo de la economía de estos países, podríamos decir que Argentina sigue camino al descenso, mientras China le gana la pulseada a Estados Unidos, fortaleciéndose, mientras este último se debilita. El recorrido de las monedas, podría mostrarnos un posible cambio de paradigma, donde China comienza a marcar agenda comercial y Estados Unidos queda relegado, con una economía que sigue golpeada por el efecto de las medidas que siguen obstruyendo mercados hasta hoy.

Mercado de granos argentino: Por último, veamos el recorrido 2020 de los precios pizarra de Rosario, en Dólares por tonelada, de los principales productos agrícolas locales.



Tenemos un inicio en el que la soja enero cotizaba en torno a U$S 250/TN, el maíz en U$S 140/TN y el trigo en U$S 170/TN, valores que rompieron a mínimos de U$S 205/TN en soja, U$S 113/TN en maíz, y U$S 169/TN en trigo, en el momento en que los mercados del mundo también se derrumbaban, como vimos al principio. Llegamos entonces al último mes del año, con una soja en U$S 335/TN, un maíz a U$S 196/TN y un trigo a U$S 213,5/TN.

Este viaje 2020, con fluctuaciones tan grandes de precios, debe llevarnos a evaluar las decisiones comerciales tomadas a la luz de los resultados obtenidos, ya que, como se detalló en el informe de la semana pasada, si los precios de ventas a cosecha, principalmente de soja y maíz, no fueron cubiertos con herramientas comerciales como futuros y opciones, seguramente el volumen vendido en esas fechas, empuja fuertemente hacia abajo el precio promedio logrado por la campaña 19/20.

Conclusiones: Los mercados del mundo huyeron de miedo y ocurrieron colapsos históricos de precios en el primer cuatrimestre del 2020, para luego recuperar parcialmente su ritmo, con economías que siguen golpeadas hasta hoy, y China fortalecida económicamente, ganando mercados de alimentos en el mundo. Argentina, uno de esos mercados, sigue debilitada, con ciudadanos que discuten gran parte del tiempo, y un gráfico de precios que dice, quien no aprende a planificar, pierde, y quien pierde de saberlo y actuar en consecuencia, para aprender de los errores y dar paso a la madurez.

Que nuestro recorrido por el 2020 nos muestre que somos capaces de mucho más que sobrevivir, que somos capaces de aprender, de desarrollar soluciones que atraviesan barreras. Hay barreras que algunos ven imposibles de superar, otros, sin embargo, toman medidas y entrenan, hasta ser capaces de hacerlo.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

[email protected]