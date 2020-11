El sentido de la oportunidad para operar opciones de futuro

Ante bruscas subas de precios en el Mercado de Granos, se producen oportunidades de cubrir pisos de precio a menor costo, con herramientas del Mercado a Término que permiten quedar abierto a la suba y protegido a la baja, las Opciones de Futuros, herramienta que permite proteger precios mínimos a cambio de una prima. Veamos lo ocurrido durante los primeros días de noviembre, y lo que tenemos a la vista para captar la oportunidad.

Repasemos antes el concepto de opciones, primas, y su función a la hora de cubrir precios de la futura cosecha.

* Opciones de Futuros: Son contratos que, pagando el costo de una prima, dan el derecho de obtener, a una cierta fecha futura, un precio asegurado, sin tener la obligación de cumplirlo, si las condiciones del mercado son favorables para el comprador de la opción.

* PUT: Quién compra un PUT, paga una prima, para asegurar un precio mínimo de venta de su mercadería, llegada la fecha:

-Si los precios son superiores al PUT comprado, no es ejercido.

-Si los precios son inferiores al PUT comprado, el comprador del PUT lo usará, para obtener un contrato de venta, al precio pactado.

* CALL: Quién compra un CALL, paga una prima, para asegurar un precio máximo de compra de mercadería, llegada la fecha:

-Si los precios son superiores al CALL comprado, se ejercerá la opción, para obtener un contrato de compra, al precio pactado.

-Si los precios son inferiores al CALL comprado, no es ejercido.

* Primas: El costo de la prima, como el de cualquier seguro, en este caso para limitar el riesgo de obtener un determinado precio, a una determinada fecha, depende de la distancia del precio asegurado, respecto al precio del futuro en cuestión en el momento de comprar el seguro y de la distancia del tiempo que falta para su cumplimiento. Por tanto, el precio de la prima no es estático, sino que evoluciona, en función de la evolución de precios futuros y del tiempo, que se acerca a la fecha de cumplimiento del contrato. El precio de la prima de las opciones depende además de la volatilidad del mercado, es decir, la medida de inestabilidad de los precios, que percibe el mercado a futuro, siendo más elevadas las primas, a mayor volatilidad.

* Función de las opciones para cubrir precio de la futura cosecha: Al dar las opciones el derecho de obtener un precio mínimo de venta, o máximo de compra, según sea PUT o CALL respectivamente, se transforman en herramientas útiles para gestionar riesgo precio, sin comprometer entrega de mercadería física, dado que, por ejemplo, la compra de un PUT, sobre un 30% del volumen que se espera cosechar, brinda el derecho de un precio mínimo de venta, cuya diferencia será pagada por el mercado al productor, en caso de caer por debajo de este precio asegurado, sin necesidad de que el productor salga a vender el volumen asegurado por la opción. Por esto las opciones pueden ser realizadas sobre un volumen de cosecha incierto.

Para comprender el sentido de la oportunidad que nos da el mercado a través de las opciones, ponemos sobre la mesa los volúmenes operados entre el 30 de octubre y el 13 de noviembre del presente 2020, período de tiempo en el que los precios de los granos se movieron fuertemente al alza, tanto a nivel internacional como local.

SOJA 20/21: El futuro de soja mayo 2021 pasó de U$S 270 a 298/TN, sumando U$S 28/TN en solo dos semanas. Veamos los rangos de precios de soja mayo 2021, asegurados a través de opciones PUT, en estas dos semanas, y la cantidad de contratos sumados al interés abierto del total de PUTs.

Rango de precios Prima 30/10/2020 Prima 13/11/2020 Diferencia

PUT: -Mínimo: U$S 198/TN U$S 0,1/TN U$S 0,1/TN U$S 0/TN

-Máximo: U$S 294/TN U$S 21/TN U$S 12/TN U$S -9/TN

-Volumen de Interés abierto: 3.132 3.775 +643

Tenemos a la vista los extremos de los rangos de precios de las opciones[1], y, en un camino de subas de U$S 28/TN para el futuro de soja mayo 2021, se observan los cambios en el costo de primas, en el PUT. La prima mínima no cambia, mientras la prima del PUT que cubre el precio más alto de la saga, U$S 294/TN, baja de U$S 21 a 12/TN, es decir que se hace U$S -9/TN más barata. El PUT que ofrece el piso más alto de cobertura, permite un mínimo de U$S 282/TN (294 – 129), mientras el futuro mayo cotiza U$S 298/TN. Lo interesante del PUT, como se dijo más arriba, es que, con un mínimo de U$S 294/TN cubierto, quedo abierto a todas las subas por encima de ese valor.

En cuanto al volumen de contratos de interés abierto, muestra la cantidad de opciones PUT de 100 toneladas que se operan y acumulan en un total. El aumento del interés abierto entre el 30 de octubre y el 13 de noviembre, en plena suba de precios, fue de 643 contratos PUT de soja mayo 21. Significa que se sumaron coberturas PUT mayo 21 para 64.300 toneladas de soja de la nueva cosecha. Si consideramos un rendimiento promedio de 35 qq/ha, puede decirse que la suma de contratos abiertos equivale a cubrir la cosecha de 18.371 hectáreas, superficie que representa el 0,1% de 17,2 millones de hectáreas de soja que esperan ser sembradas para la presente campaña en nuestro país. Vemos como estos contratos, que son coberturas de precios mínimos, en plenas subas, fueron operados oportunamente, aprovechando la baja de primas.

MAÍZ 20/21: El futuro abril 2021 pasó de U$S 171,8 a 183,5/TN, y el futuro julio 2021 pasó de U$S 157 a 168/TN, sumando U$S 11,7 y 11/TN respectivamente durante las primeras dos semanas de noviembre.

Rango de precios Prima 30/10/2020 Prima 13/11/2020 Diferencia

PUT: -Mínimo: U$S 121/TN U$S 0,1/TN U$S 0,1/TN U$S 0/TN

-Máximo: U$S 177/TN U$S 13,5/TN U$S 10/TN U$S -3,5/TN

-Volumen de Interés abierto: 2.147 2.338 +191

Con la misma lógica de análisis del PUT de soja mayo 21, vemos la evolución de PUT de maíz abril 21, cuyo rango de precios mínimos cubiertos es entre U$S 121 y 177/TN, vemos que la prima del mínimo precio que puede asegurarse, U$S 121/TN, no cambio en estas dos semanas de subas, al igual que en soja, permaneció en un valor de U$S 0,1/TN, mientras la prima del PUT que asegura el mayor precio, U$S 177/TN, pasó de U$S 13,5 a 10/TN, haciéndose U$S -3,5/TN más barata. Este PUT permite un mínimo de U$S 167/TN (177 – 10), mientras el futuro maíz abril 2021 cotiza a U$S 183,5/TN, es decir que, pagando una prima de U$S 10/TN, quedamos con un precio mínimo asegurado U$S -6,5/TN por debajo del precio futuro, con la ventaja de no comprometer entrega de la mercadería, y quedar abierto a subas por encima de ese valor, y protegidos ante posibles bajas del mercado local e internacional.

Para terminar, vemos que el volumen de contratos de interés abierto, en las últimas dos semanas, creció 191, lo que representa un crecimiento de 19.100 toneladas con cobertura, y, considerando un rendimiento promedio de 70 qq/ha, representa una superficie de más de 2.700 hectáreas de la futura cosecha 20/21, estimada en 6,3 millones de hectáreas.

Conclusiones:

Con precios a la suba, con riesgo climático para alcanzar rendimientos, y un contexto internacional que sigue cargado de incertidumbre, aprovechar la oportunidad de cubrir precios mínimos, a menor costo de primas, dadas las fortalezas de las opciones, la flexibilidad para aprovechar subas por encima del precio asegurado, y el no compromiso de entrega de mercadería. Las subas pueden continuar, a valores como U$S 350/TN para soja mayo 21 y U$S 200/TN para maíz abril 21, pero cubrir mínimos con opciones PUT, permiten mirar esas subas factibles de alcanzar, al tiempo que parte de la superficie sembrada queda al resguardo de una vuelta del mercado, que genere un retorno a bajas. Los PUT no son muy ofrecidos en mercados bajistas, pero sí en mercados alcistas, esto agrega liquidez al mercado de opciones, y da oportunidad de acceder a cubrir pisos no siempre disponibles.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

[email protected]



