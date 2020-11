El desafío es ganar con la gestión

El pasado jueves 29 de octubre se desarrolló la X a Jornada de Mercados Granarios de AgroEducación, esta vez, ante el contexto local y global, cambiando el salón de conferencias de la Bolsa de Comercio de Rosario, por el salón virtual de AgroEducación, al que acudieron casi cuatro mil asistentes de Argentina y el mundo. Con un tema recurrente, que atraviesa cualquier matriz de costos, como lo es la coyuntura macroeconómica y política global y local, sobre la que tenemos limitado poder de acción para modificar en el corto plazo, se optó por

enfocar aspectos referidos a la gestión empresarial, sobre los que sí tenemos poder de acción, y donde nuestras decisiones pueden cambiar el resultado y rumbo de nuestras agro empresas.

Esta semana dejamos un breve resumen de los aportes más destacados de profesionales locales e internacionales, en este clásico evento anual de los Agro negocios.



La jornada se desarrolló en tres paneles de profesionales, el primero dedicado a los mercados agrícolas internacionales, el segundo a la gestión y el tercero al panorama político.



PANEL I: MERCADOS INTERNACIONALES

Moderación: Antonio Ochoa - RJO ´Brian.



Blu Putnam – CME Group- Chicago: La expectativa de hace tres meses atrás, era de una recuperación más rápida en Estados Unidos, y hoy, con la amenaza de nuevas cuarentenas tanto para USA como para la Unión Europea, no es lo que se esperaba. Mientras China ya se encuentra recuperada de su actividad económica, visualizado a través de las subas de precio del cobre, metal ligado a la construcción, y poroto de soja, grano ligado a la producción porcina, por su mayor demanda. Blu destaca que la demanda de soja y maíz de China puso los precios a la suba, perjudicando al resto de los compradores del mundo, pero el efecto “La Niña” fue lo que generó mayor volatilidad alcista. Por otro lado, las fuertes apuestas de los fondos de inversión generan mayor escalada de subas, pero no la dirección a la suba.

Los argumentos del mercado en el corto plazo seguirán teniendo al virus y la aparición y efectividad de una vacuna, como parte de la escena, sumado a las políticas que se apliquen para salvaguardar la destrucción de valor e incentivar reactivación económica en Estados Unidos y el mundo.



Pedro Dejneka - MD Commodities- Brasil: Brasil es el actual rey de la soja, por lo que los recortes de stocks de soja en USA no tienen tan alto impacto como hubiese tenido años atrás.

Por tanto, en el corto plazo, importa más la situación de siembra de Brasil, que se está recuperando del retraso inicial, y avanza dentro de la ventana óptima de siembra. Si la venta de soja desde Brasil se retrasara, USA proveería de soja por más tiempo, hasta que ingrese Brasil, lo que podría sostener los precios levemente al alza en el corto plazo, pero solo hasta la entrada de Brasil. La soja en Brasil está vendida en más del 60% de la futura cosecha, pero aún hay que cosecharla y ejecutar las ventas, por lo que no es alcista el alto porcentaje de soja vendida anticipadamente. El condimento definitivo para marcar el pulso de los precios es el clima en Sudamérica. La siembra de maíz si se encuentra atrasada para el temprano, y dependerá de la soja, la siembra de la safriña.



Leandro Pierbattisti - consultor granario: Habla de los rallys de precios y a que se deben, con protagonismo de la oferta y la demanda, esta última principalmente, con alto contenido de incertidumbre, cuando la especulación no logra predecir el nivel de demanda que tendrá China. Hoy el maíz en China es la gran incógnita, donde el USDA informa niveles de existencias y producciones, que no coinciden con los rumores de liquidación interna del país, con pérdida productiva por tifones, etc. Leandro invita a las organizaciones que contabilizan granos en el mundo, USDA, CIC, CONAB, BCR, etc., a coordinar mejor entre sus análisis y estadísticas, para

evitar sorpresas en el corto plazo.



Mientras China busca diversificar sus orígenes de alimentos, para no depender de Estados Unidos, la debilidad estructural de los nuevos proveedores (falta de almacenaje a campo, caminos, transporte, etc.) obliga a vender y colocar la mercadería en cortos períodos de tiempo, quitando capacidad de negociación. El dilema de hoy no es el stock, sino la viabilidad de llevar la mercadería de un punto a otro. Por tanto, el enfoque, más que el volumen, es de logística en el “justo a tiempo”.



Celina Mesquida - RJO´Brien: Las elecciones en Estados Unidos traen temor al mercado, y liquidación de posiciones, lo que se vio en el mercado de granos, sumado al cierre de muchos Estados en USA por prevención al virus, que merma la actividad. La demanda internacional durante estas subas, ha estado supeditado a China, no convalidada por el resto de los compradores, por ser precios que no permiten margen en producciones cárnicas, molienda, etc., pero necesitan salir a comprar, por lo que se verá en el corto plazo si la demanda real

tiene fuerza real, o la salida de los fondos de inversión posiciona el nivel de precios en un escalón inferior al actual.



Andrés Malamud - Politólogo: Reflexiona respecto a la transición en la que se encontraba el mundo desde antes de la pandemia, y como la pandemia para muchas personas fue un volantazo, un cambio de rumbo, mientras para otras fue un acelerador en la dirección en la que venían desarrollándose. Algo similar puede analizarse entre Estados Unidos y China, con el primero, pegando un volantazo, y el segundo, acelerando el ritmo de los cambios en la dirección que venía avanzando. Se teme sobre la decantación de este conflicto en una guerra, y se espera que no ocurra, pero seguramente habrá conflictos, en torno al dominio de la

tecnología.



Andrés destaca el protagonismo de Brasil en Sudamérica, país que posee la mitad de la tierra, de la población y de la economía de todo Sudamérica, pero, siendo el sexto país más poblado del mundo, es económicamente débil, con una relación comercial con China de interdependencia muy asimétrica (25% de las exportaciones de Brasil van a China, 1-2% de las exportaciones Chinas van a Brasil), por tanto, China puede prescindir de Brasil, Brasil de China no. Argentina depende de China y de Brasil, que depende de China.



PANEL II: GESTIÓN EN EL AGRO

Moderación: Diego Palomeque y Carlos Etchepare



Ganadería – Luis Bameule – Director Agritur San Luis SA: El consumo de vacunos en Argentina disminuyó los últimos años, equilibrando su consumo de carnes con cerdo y pollo, pero conservando el consumo total de carnes. La carga impositiva, retenciones y cepo cambiario, genera problemas de informalidad interna muy grabes, para evadir, e informalidad internacional, para lograr ganancias entre Dólar oficial y paralelo. Todo esto nos quita competitividad exportadora. Argentina exporta el 80% de sus carnes a China, por lo que hoy depende de este país para sus exportaciones, con precios inferiores y llevando a nuestro mercado bovino a la comoditización, no se paga calidad sino volumen, desplazando la diferenciación del mercado de carne argentino. Argentina siempre se podrá diferenciar en Europa, pero actualmente el mercado está cerrado por efecto pandemia. Es necesario el convenio entre Argentina y la UE, pero no se observa voluntad política para concretarla hacia fin de año.



Para la gestión interna, hay que concientizarse en la tendencia de las certificaciones de calidad, que podrían convertirse en barreras comerciales internacionales y locales en el corto plazo. Por último, el enfoque en la comunicación sobre el consumo de la proteína cárnica, para reargumentar contra los detractores de la misma.



Porcinos – Pablo Paladini – Frigorífico Paladini: El cerdo es un commoditie, no hay marca país, mientras los costos internos fueron subiendo, los precios internacionales bajaron, por ejemplo, en noviembre 2019 el jamón valía U$S 4.600/TN, y actualmente vale U$S 3.350/TN. La idea de colocar marca país, para exportar con diferenciación, es una de las metas de la actualidad.

Un mercado enfocado al mercado interno, tiene que manejar muy bien sus costos, debido a desfasajes entre la suba de costos y del producto final. Se necesita reducir costos internos frente al alto nivel de incertidumbre, apuntando a la rentabilidad, para enfrentar debacles del mercado local o internacional. La empresa desarrolló marcas de oportunidad de precio, segundas, terceras marcas y ventas a granel, lo que suma consumo hacia esas líneas. Una gran limitante, compartida con el sector ganadero, es el alto nivel deinformalidad, que no permite

alcanzar un estatus sanitario a nivel país.



Agricultura - Marcelo Marchetti – CIGRA: Agro Empresa que se dedica a la producción y acopio de cereales.



Gestión por ambiente: Con 50.000 hectáreas, la diversificación de ambientes es un enfoque para acotar riesgo climático en busca de un modelo sustentable, donde el 35% de la superficie, es la máxima proporción a sembrar en el NEA, producción más riesgosa, y el resto sobre la Pampa Húmeda, zona que amortigua problemas productivos en años difíciles.

Gestión de precios: El resultado se define con precio y cantidad, y, en un año con riesgo sobre rendimientos, se protege la definición de cantidad, para luego definir precio. Se decide sobre rentabilidad objetivo, para tomar decisiones comerciales sobre hasta el 50% del potencial productivo, cuando en años normales, se comercializa anticipadamente hasta el 70%.

Gestión agronómica: Los mejores resultados económicos se logran sobre dobles cultivos, pero, este año, limitado por falta de agua, se redujo el 50% el doble cultivo (trigo/soja), reemplazando por maíz de primera, por ser de mayor resultado y más seguro sobre lotes con napa y alto contenido de agua útil. Lotes sin agua en el perfil, se pasaron a maíz tardío, y no se tomaron precios antes de conocer el mayor riesgo productivo. Se cambiaron variedades de soja, por variedades más tolerantes a la falta de agua.

Gestión de Recursos Humanos: Las personas que conforman la empresa forman parte del resultado final, llegando a tiempo a las diferentes situaciones planteadas. Este año lograr cantidad será difícil, por lo que proteger cantidad, y luego gestionar valores de venta, es parte del esfuerzo de un equipo de trabajo, que resulta en alcanzar la rentabilidad objetivo de la empresa.



PANEL III: PANORAMA POLÍTICO

Moderación: Salvador Di Stefano y Carlos Etchepare



Claudio Chiaruttini y Beto Valdez hicieron una descripción de la actualidad del oficialismo y la oposición, analizando la senda que estos podrían tomar en el corto y mediano plazo, en el que se destacan las siguientes afirmaciones:



-Las elecciones del 2021 y del 2023, son el foco de atención de la clase política oficial y de la oposición, para preservar el poder político, que es el bien que protegen, como el productor protege la cantidad a producir.



-Horacio Rodriguez Larreta es el dirigente político más influyente del momento, a destiempo respecto al tiempo necesario hacia las elecciones. Mientras Marcos Peña sigue siendo quien marca el discurso y la estrategia a Mauricio Macri.



Conclusiones: A través de las exposiciones de los diferentes paneles, con miradas que provienen de diferentes partes del mundo y sectores, pero que viven realidades muy interconectadas entre sí, podemos ver un hilo conductor entre la importancia de reconocer las variables del tiempo en el que estamos viviendo, con lucha de poderes a nivel global y local, que buscan ganar liderazgo económico y/o político, y la importancia de reconocer las oportunidades de ganar competitividad a través de la gestión, teniendo al aprendizaje como

bien intangible más valioso, para tomar mejores decisiones, cuyo resultado final es adaptarnos a los cambios y potenciarnos con ellos.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

[email protected]