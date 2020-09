Herramientas del Mercado. Al servicio del cambio de tendencia

Hasta julio veníamos con una tendencia de precios que, al menos en soja y maíz, no parecía tener oportunidad de cambiar de bajista a alcista, sin embargo, agosto llegó con cambios, de la mano del clima y de compras aceleradas, que dieron envión a los precios, tanto del corto plazo, para el saldo de cosecha 19/20, como para la próxima 20/21. En un cambio con incertidumbre, toman gran importancia las herramientas comerciales que aportan cobertura de precios, y flexibilidad para captar subas, en caso que continúen. Veamos la evolución de estas herramientas, ejemplificadas en algunas de las más usadas en las últimas semanas.

La compra de opciones PUT, un seguro de precio de venta mínimo, que, a cambio de una prima, permite asegurar pisos de precio, y aprovechar toda oportunidad de suba, no es una herramienta muy usada en nuestro Mercado a Término (MATBA), razón por la que estas opciones no concentran volumen de compradores y vendedores, con lo que se hacen alternativas difíciles de encontrar cuando se las busca. El CALL, opción que asegura un precio máximo de compra, es más utilizado, principalmente por la industria y exportación, que operan grandes volúmenes, y deben poner límite a la suba de precios, cuando hay compromisos a futuro, pero esta opción, también es usada por productores agrícolas que, no encontrando oferta de PUTs, toman como alternativa el armado de PUT sintético, que se logra con la venta de un contrato futuro, y la compra de una opción CALL, lo que permite poner límite a la baja con la venta del futuro, y agrega la opción de captar subas con la compra del CALL, opción que da derecho a recomprar la mercadería vendida, a un precio máximo, y venderla nuevamente a mayor precio, en caso de existir las subas de precio en el futuro en cuestión. Esto es un breve repaso del funcionamiento de las opciones como herramientas de cobertura flexible de precios. Veamos ahora dos ejemplos claros de la evolución de estas herramientas.

En el gráfico se observa la evolución del futuro de soja noviembre en el MATBA, que pasó de U$S 230 a 260/TN en los últimos tres meses. Los PUT más operados últimamente fueron los que aseguran un piso en U$S 244 y 248/TN, y las primas de estos PUT viajaron de máximos de U$S 4,6 y 6/TN, cuando la soja noviembre estaba a U$S 248/TN, a mínimos de U$S 0,8 y 1,6/TN ahora que cotiza a casi U$S 260/TN. Estos PUT empezaron a ser operados luego del 18 de agosto, son precios mínimos que no aparecieron antes de esa fecha. Las opciones CALL que aseguran precios máximos de soja noviembre a U$S 248 y 252/TN, cotizan desde principio de marzo 2020, y, cuando el futuro noviembre cotizaba en torno a U$S 230/TN, durante junio, se podrían haber comprado estas opciones CALL a primas por debajo de U$S 2/TN, precios que hoy se encuentran en U$S 9 y 13/TN para los CALL de U$S 248 y 252/TN respectivamente.

Fuente: Elaboración propia en base a serie de precios MATBA

Para cerrar este ejemplo, supongamos que alguien hizo un PUT sintético de soja noviembre en junio, vendiendo a U$S 230/TN y comprando un CALL noviembre a U$S 248/TN pagando una prima de U$S 2,6/TN, hoy podríamos tener la tranquilidad de que esa soja vendida a U$S 230/TN, la podremos recomprar en U$S 248/TN, y vender a U$S 260/TN, o al precio que llegue en noviembre, ganando la diferencia, que resultará en un precio mayor a U$S 230/TN. Otra alternativa sería vender el CALL a una prima de U$S 13/TN, y quedarnos con la diferencia entre el precio de compra y venta (– 2,6 + 13), que resulta en U$S 10,4/TN, sumando este valor al precio de la venta futura de U$S 230/TN, es decir que, el precio final a noviembre resulta en U$S 240,4/TN.

Veamos ahora el caso de la soja 20/21, con el futuro mayo 2021, que ha evolucionado de mínimos en torno a U$S 220/TN hasta mediados de julio, a máximos, por ahora, de U$S 240/TN. Los PUT que aseguran mínimos de U$S 230 y 234/TN, comenzaron a operar después del 20 de agosto, cuando el futuro mayo 21 supero los U$S 230/TN, y el valor de la prima evolucionó de U$S 8 y 9/TN a U$S 6,3 y 8,2/TN para los PUT de U$S 230 y 234/TN respectivamente. Las primas no han cambiado tanto en su valor, a pesar que el precio futuro sumó U$S 10/TN las últimas dos semanas, esto se relaciona al valor tiempo de la prima, dado que aún restan casi 9 meses para el vencimiento de la opción mayo 2021. Asegurar un mínimo de U$S 234/TN a una prima de U$S 8,2/TN, nos ofrece un piso de U$S 225,8/TN, valor muy por debajo del futuro de U$S 240/TN, no obstante, es una alternativa a evaluar ante la posibilidad de poner límite a la baja en plena cosecha.

Fuente: Elaboración propia en base a serie de precios MATBA

Por último, analicemos el PUT sintético mayo 2021, con la venta de soja mayo a U$S 240/TN, y la compra de un CALL asegurando recomprar la soja mayo a un máximo de U$S 250/TN, pagando una prima de U$S 7,2/TN, esto resulta en un mínimo de U$S 232,8/TN (240-7,2), y da la oportunidad de captar subas por encima de U$S 250/TN, en caso que la tendencia se estableciera a la suba.

Lo mismo puede analizarse para el saldo de maíz 19/20, con el armado de PUT sintético vendiendo a U$S 155/TN diciembre y comprando un CALL a U$S 158/TN pagando una prima de U$S 3,6/TN, o directamente comprando un PUT tradicional asegurando un piso de U$S 150/TN, pagando una prima de U$S 3/TN. Para el maíz abril 2021 considerar el PUT a U$S 141/TN que paga una prima de U$S 4,8/TN, y para el maíz tardío el PUT sintético que se forma vendiendo futuro a U$S 137/TN y comprando CALL a U$S 148/TN a una prima de U$S 4,5/TN.

Finalmente, para trigo enero 2021, cuyo precio futuro se encuentra a U$S 184/TN, uno de los PUT más operado es el de U$S 175/TN, a un costo de prima de U$S 5/TN. Las opciones, en el caso de trigo, nos permiten asegurar pisos, sin comprometer entrega de mercadería, lo que permite ampliar las coberturas, sobre un porcentaje de cosecha, incierta en muchas zonas por déficit hídrico.

Conclusiones: Los gráficos nos muestran la evolución de precios, y la pérdida de valor que hubiéramos tenido por cerrar precio antes de estas subas, y también la correlación de precios de primas con la evolución de los precios futuros, donde las subas del mercado hacen crecer el precio de los CALL y bajar el de los PUT. Esto es una oportunidad de captar pisos de precios más altos con primas más baratas, en el caso de los PUT, o, para los PUT sintéticos, pagar primas más altas por adquirir el derecho de ganar subas de futuros que sigan al alza.

Los futuros y las opciones son herramientas comerciales que aportan flexibilidad a la suba a las decisiones de ventas futuras, y ofrecen la posibilidad de cubrir precios sin comprometer entrega de mercadería, lo que, en un año con clima que amenaza ser adverso, se convierten en herramientas mucho más recomendables que los forwards.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

[email protected]