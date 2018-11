Prisión preventiva para los asaltantes de heladería Yampi

"Los malvivientes que ingresaron a la heladería, cubiertas sus cabezas por los cascos, con un cuchillo uno de ellos, escaparon de nuestra ciudad por el acceso sur con sentido hacia Las Parejas, siendo visualizados por el Comando Radioeléctrico", dijo Sueldo. "Se libra entonces un operativo cerrojo que se completa a la perfección, ya que fueron vistos enseguida por personal de la Comisaría 2a. de la ciudad vecina, que hace una persecución y los detienen, recuperando todo el dinero, no así un celular que habían también robado en la ocasión".

"Se le comunican los hechos a la Fiscal Dra. Lezcano, quién determina una audiencia imputativa y resuelve su prisión preventiva, en principio hasta fines de diciembre donde se verá si se prolonga", expresa.

Continúa la investigación para ver que estaban haciendo estos dos individuos en Las Rosas, ya que uno de ellos -con antecedentes- es oriundo de San Lorenzo pero residente en El Trébol, donde también vive el que lo acompañaba.

También refirió el Crio. Sueldo que estaría por dejar el cargo. "Esta ciudad me recibió en 1999 con los brazos abiertos cuando llegué desde la ciudad de Santa Fe, y además me regaló dos hijos. Le di todo lo que podía, pero llega un momento en que uno debe definir su vida. Tuve dos veces la posibilidad de ascender, pero por distintos motivos no pudo ser, y ahora con mucha tristeza, por razones personal y laborales, me retiraré de la fuerza policial."

Dejó su agradecimiento a los medios de prensa que difundieron todo el trabajo realizado desde la Comisaría Primera.