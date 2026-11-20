El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este viernes la nueva avenida Jorge Newbery, en Rosario, una obra que demandó una inversión provincial superior a los $ 69.000 millones. La intervención mejora el acceso al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas y la circulación entre Rosario y Funes.

Qué incluye la obra

Los trabajos abarcaron más de cuatro kilómetros e incluyeron la duplicación de la calzada, un nuevo puente sobre el arroyo Ludueña y la renovación del acceso a la terminal aérea, que ahora tiene una rotonda ampliada y una calle de ingreso de 20 metros de ancho.

También se ejecutaron veredas, ciclovías, iluminación, semaforización y señalización vial, además de un emisario subterráneo que recorre más de la mitad del trazado y optimiza el escurrimiento del agua de lluvia.

Los trabajos estuvieron a cargo de la unión transitoria de empresas integrada por Edeca SA, Rava SA y Laromet SA.

Las palabras de las autoridades

Durante el acto, Pullaro sostuvo: “Hoy podemos demostrar que esta ciudad, que vivía con miedo, mira al futuro”. Y agregó: “Cuando no se roba, en el Estado la plata alcanza y se pueden hacer obras de estas características”.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló: “Hemos inaugurado muchas obras durante estos tres años, pero esta es distinta, porque cuando empezó la gestión no había nada, estaba todo por hacer”.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, afirmó que “la zona noroeste necesitaba infraestructura como esta para desarrollarse”.

La inauguración incluyó una celebración abierta a la comunidad, con espectáculos musicales de Valentino Merlo, Los Peñaloza y Música para Volar, exhibiciones de autos antiguos y de Turismo Carretera, y puestos gastronómicos. Participaron también la diputada nacional Gisela Scaglia, el senador por el departamento Rosario Ciro Seisas y la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck.

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