Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) del Distrito Las Rosas detuvo el martes 17 de noviembre a un hombre mayor de edad, identificado con las iniciales L.L.M., sobre quien pesaba un pedido de captura activo por un robo calificado ocurrido en la ciudad de Armstrong. El operativo estuvo a cargo del titular de la PDI Las Rosas, junto a su personal y a personal de la Comisaría 3ra.

Intervención de la PDI Las Rosas

La PDI fue convocada por la fiscal Abi Luz Cabrera, ya que el hombre estaba sindicado como autor de varios hechos ilícitos cometidos en Armstrong durante los últimos meses. Las tareas investigativas permitieron determinar el domicilio donde se ocultaba. Allí se realizó un allanamiento en barrio La Esso, donde fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

El hecho que originó el pedido de captura

El pedido de captura era por robo calificado agravado por escalamiento. Según se informó, el 12 de septiembre el hombre ingresó a una vivienda de Armstrong, propiedad de una mujer de 68 años, tras saltar un tapial de 1,90 metros de altura. Dentro de la casa la golpeó, se apoderó de dinero, celulares y otros objetos de valor, y se dio a la fuga.

Trabajo coordinado

De acuerdo con lo comunicado por la Unidad Regional III – Departamento Belgrano, en el procedimiento también participaron efectivos del Comando Radioeléctrico. La fuerza destacó el resultado del trabajo coordinado entre las dependencias policiales. Continúan las actuaciones de rigor.

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