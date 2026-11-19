La Escuela Superior de Comercio N° 51 "Dr. Manuel Belgrano" de Armstrong abrió la inscripción para su propuesta de nivel terciario del ciclo lectivo 2027. El período para anotarse va del 23 de noviembre al 14 de diciembre y está dirigido a estudiantes de Armstrong y de la región.

Tres carreras de tres años

La institución ofrece tres tecnicaturas, todas de tres años de duración:

Tecnicatura en Gestión Industrial.

Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Tecnicatura en Recursos Humanos.

Desde la escuela proponen estas carreras para formarse "cerca de casa" y las presentan como opciones de alta demanda laboral.

Dónde y cómo consultar

Los interesados pueden acercarse a la sede de Pío Chiodi 788, en Armstrong, o escribir al correo [email protected]. Además, las placas difundidas por la institución incluyen un código QR que permite acceder al folleto informativo completo.

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