Escuela 51 de Armstrong abre inscripciones a tres tecnicaturas 2027
La Escuela Superior de Comercio N° 51 "Dr. Manuel Belgrano" de Armstrong abrió la inscripción para su propuesta de nivel terciario del ciclo lectivo 2027. El período para anotarse va del 23 de noviembre al 14 de diciembre y está dirigido a estudiantes de Armstrong y de la región.
Tres carreras de tres años
La institución ofrece tres tecnicaturas, todas de tres años de duración:
- Tecnicatura en Gestión Industrial.
- Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- Tecnicatura en Recursos Humanos.
Desde la escuela proponen estas carreras para formarse "cerca de casa" y las presentan como opciones de alta demanda laboral.
Dónde y cómo consultar
Los interesados pueden acercarse a la sede de Pío Chiodi 788, en Armstrong, o escribir al correo [email protected]. Además, las placas difundidas por la institución incluyen un código QR que permite acceder al folleto informativo completo.
#Armstrong #EducaciónSuperior #Inscripciones2027 #Tecnicaturas #EscuelaDeComercio51a fachada de la escuela.