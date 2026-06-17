

Bautista, un niño de siete años y jugador del club Unión de los Cardos, sorprendió en una reciente entrevista televisiva al demostrar un nivel de conocimiento extraordinario sobre la historia de los mundiales de fútbol. En diálogo con 4TV Las Rosas, el joven detalló desde datos históricos del primer torneo hasta análisis tácticos de la actualidad.

Pasión por la historia del fútbol

Según relató el pequeño, su interés nació gracias al apoyo de su padre y su padrino, complementado con el uso de libros y videos interactivos. Durante la nota, Bautista ofreció datos precisos, recordando que el primer certamen en 1930 lo ganó Uruguay "en su propia casa" y destacando el desempeño de Mario Alberto Kempes en 1978.

Al ser consultado sobre sus preferencias, el niño eligió a Lionel Messi por su actuación goleadora en Qatar 2022, aunque señaló de forma analítica que actualmente el astro no anota tantos tantos en su equipo. Además, brindó su mirada sobre Cristiano Ronaldo, a quien describió como un jugador excepcional capaz de hacer "goles fantásticos", pero consideró que ya se encuentra al límite del retiro.

Pronósticos y actualidad

De cara a la próxima competencia internacional, Bautista fue objetivo en su proyección. Aunque afirmó que su deseo es que gane Argentina, pronostica que España se coronará en la cita mundialista, ubicando al equipo nacional en instancias de cuartos de final.

El joven experto, que se desempeña como delantero en su club local, disfruta también de las tradiciones del deporte, como completar el álbum de figuritas, del cual confiesa que solo le restan conseguir algunas de las más "difíciles".

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