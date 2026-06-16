

Ayer, personal del Comando Radioeléctrico de Las Rosas recuperó una motocicleta Bajaj 250cc de color negro que había sido robada en la localidad de Cañada de Gómez. El hallazgo se concretó en una obra en construcción gracias al oportuno aviso de los vecinos de la zona.

Alerta vecinal y secuestro del vehículo

El procedimiento se inició durante la mañana en un predio ubicado en la calle 14 Oeste al 1700. Los habitantes del sector reportaron movimientos sospechosos en el lugar, lo que motivó la rápida intervención policial. Al arribar, los efectivos encontraron la motocicleta en estado de abandono.

Tras cruzar la información con la central de emergencias 911 y revisar las denuncias recientes, los agentes confirmaron que el rodado presentaba un pedido de secuestro activo radicado en la Comisaría II de Cañada de Gómez. La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de esa ciudad intervino para dictar las directivas correspondientes para la restitución del vehículo.

Detenido por desobediencia a una orden judicial

En un operativo preventivo independiente realizado por la tarde, personal de la Comisaría Primera arrestó a un joven de 21 años en la intersección de las calles Pasos de los Andes y Caseros.

El involucrado, residente en Cañada de Gómez, fue identificado mientras transitaba por la vía pública. Al verificar sus datos, los agentes constataron que se encontraba incumpliendo una regla de conducta vigente impuesta por la Justicia, procediendo a su inmediata demora bajo la carátula de desobediencia a una orden judicial.

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Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)