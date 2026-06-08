

El 6 de junio, en horas de la noche, efectivos del Comando Radioeléctrico (CRE) con sede en Las Parejas secuestraron una motocicleta que registraba un pedido de captura por robo. El operativo se concretó luego de una persecución por las calles de la ciudad, en la cual el conductor del rodado logró darse a la fuga.

El hecho comenzó cerca de las 23:45 horas en la intersección de las calles 24 y 22. Durante un patrullaje preventivo, el personal policial observó a un motociclista realizando maniobras peligrosas e intentó detenerlo para su correspondiente identificación. Lejos de acatar la orden, el individuo aceleró la marcha, dando inicio a un seguimiento controlado por parte de la unidad policial.

Metros más adelante, el sospechoso perdió el control del vehículo y cayó al pavimento. Tras el impacto, abandonó rápidamente la motocicleta y continuó su escape a pie, logrando evadir a los uniformados.

Vehículo con pedido de captura en Rosario

En el lugar de la caída, los agentes procedieron al secuestro preventivo del rodado: una motocicleta marca Honda, modelo Twister CB250, de color blanco con vivos naranjas, que en ese momento circulaba sin la chapa patente colocada.

Al verificar los guarismos correspondientes al número de motor y cuadro en el sistema informático, la policía constató que el vehículo poseía un pedido de secuestro activo a raíz de un robo denunciado en la ciudad de Rosario. Todo lo actuado fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Cañada de Gómez, que continuará con las diligencias legales pertinentes para identificar al involucrado.

Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)

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