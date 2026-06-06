

El reconocido biólogo molecular, profesor y divulgador científico argentino Estanislao Bachrach visitó la ciudad de Las Rosas para brindar una conferencia centrada en la neurociencia y el desarrollo personal. El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del gimnasio "Héctor Gutiérrez" del Club Williams Kemmis, donde se registró una masiva concurrencia de público local y de diversas localidades de la región, superando las previsiones de la organización.

Temáticas y ejes del encuentro

Durante su disertación, el especialista abordó conceptos fundamentales vinculados al potencial del cerebro humano, la gestión eficaz de las emociones y la modificación de hábitos cotidianos. La propuesta buscó ofrecer herramientas prácticas y accesibles orientadas a mejorar tanto el bienestar general como el rendimiento de las personas en sus ámbitos personales y profesionales.

En la previa de su presentación, Bachrach mantuvo un diálogo con el periodista Ariel Escobedo (Renacer Regional Multimedios). En esa instancia, el consultor científico compartió sus expectativas respecto a la jornada y enfatizó la importancia de democratizar el conocimiento científico, transfiriéndolo a la comunidad de una manera simple y de directa aplicación diaria.





Impacto en la comunidad regional

La masiva respuesta del público consolidó a esta conferencia como un acontecimiento de notable relevancia cultural y educativa para toda la región. La convocatoria puso de manifiesto el creciente interés comunitario por acceder a eventos de divulgación que enlazan el rigor de la ciencia con metodologías aplicadas al aprendizaje continuo y al crecimiento individual.

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