Vecinos de la ciudad de Las Parejas manifestaron su preocupación tras registrarse episodios de características similares en la zona del cementerio local, donde dos mujeres reportaron haber transitado situaciones incómodas con un hombre.



Imagen ilustrativa tomada de Google Maps

El primero de los hechos confirmados ocurrió durante la madrugada del pasado 22 de mayo, alrededor de las 3:30 horas. Personal del Comando Radioeléctrico intervino luego de que una mujer atravesara una crisis nerviosa tras ser "asustada" por este individuo, quien presuntamente le habría cruzado su vehículo en la vía pública.

Intervención policial y requisa

Según detalla el parte policial oficial, los efectivos lograron identificar al sujeto, un hombre de 42 años de iniciales T.H., quien padece de esquizofrenia. Al realizarle la requisa personal correspondiente, no se hallaron objetos peligrosos ni elementos de interés para la causa. Asimismo, la consulta al sistema 911 confirmó que la persona no registraba pedidos de captura ni impedimentos legales sobre su vehículo.

Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a sede policial en el marco del Artículo 10 Bis de la Ley Orgánica Policial, mientras los agentes continuaron con las tareas de patrullaje preventivo en el sector.

Un segundo caso en el mismo sector

A este incidente se sumó el relato de otra vecina que realizaba su habitual caminata por el lugar. La mujer aseguró que notó que el hombre comenzó a seguirla, lo que la motivó a ingresar al predio del cementerio y dirigirse hacia un nicho. Si bien el sujeto se acercó, no hubo contacto físico ni agresión alguna. Tras el episodio, la vecina dio aviso a las autoridades policiales.

Si bien en ninguno de los casos se denunciaron robos o agresiones físicas, ambas situaciones generaron preocupación entre los vecinos que frecuentan diariamente el sector.

Fuente: Contacto FM100.9

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