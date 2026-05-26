Verdecchia y Giacosa recorrieron las obras del Gasoducto Ruta 20



En gran parte del interior santafesino, la falta de acceso al gas natural sigue representando una desigualdad estructural para miles de familias y pequeñas localidades. Mientras las grandes ciudades cuentan desde hace décadas con redes domiciliarias, muchos pueblos todavía dependen del gas envasado o del GLP, con costos mucho más altos tanto para los hogares como para la producción. Esta situación limita el desarrollo industrial, encarece la vida cotidiana y condiciona el crecimiento de comunidades enteras del interior provincial.

Plan de Gasoductos para el Desarrollo

Frente a esa realidad, el Gobierno de Santa Fe puso en marcha el Plan de Gasoductos para el Desarrollo, una serie de obras estratégicas que buscan llevar gas natural a localidades que históricamente quedaron fuera de las inversiones privadas. En ese marco avanza el Gasoducto Ruta 20, ejecutado por la unión transitoria de empresas Peitel SA–Rovial SA con una inversión superior a los 7.830 millones de pesos. La obra beneficiará a más de 19 mil santafesinos de las localidades de Tortugas, Montes de Oca, Bouquet, María Susana, Piamonte, Landeta, Schiffner, Las Petacas, Castelar y Crispi, en los departamentos Belgrano y San Martín. Durante la jornada, el senador provincial Pablo Verdecchia acompañó al presidente de ENERFE, Roberto Giacosa, en una recorrida por distintos frentes de obra del primer tramo del gasoducto.







Palabras de Verdecchia y Giacosa

Durante la visita, Verdecchia definió al proyecto como “una obra histórica que cambia no sólo la vida diaria sino también el desarrollo de todo un sector de nuestra provincia”, y destacó la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Gustavo Puccini de priorizar a los pueblos del interior. Por su parte, Giacosa remarcó que “el privado jamás iba a hacer estas obras porque no son redituables, por eso las hace la provincia”, y sostuvo que el objetivo es llevar “calidad de vida y oportunidades” a localidades que durante décadas quedaron fuera del sistema de gas natural. Además, señaló que el acceso a una energía más económica permitirá potenciar industrias, comercios y nuevas inversiones en todo el corredor productivo del interior santafesino.