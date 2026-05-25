Armstrong celebró el 25 de Mayo con un fuerte llamado a la empatía y la unión comunitaria.

En un emotivo acto oficial frente a la Plaza San Martín, la comunidad se reunió para conmemorar la Revolución de Mayo. El Intendente Guillermo Luzzi brindó un discurso centrado en el bien común, la solidaridad en tiempos difíciles y la defensa del trabajo argentino, acompañado por autoridades provinciales, locales y un gran marco de vecinos.

Hoy a las 11:00 horas, la ciudad de Armstrong se vistió de celeste y blanco para llevar a cabo el acto central en conmemoración del 216° aniversario de la Revolución de Mayo de 1810. El encuentro, que tuvo lugar en la Plaza San Martín, contó con una masiva concurrencia de vecinos, familias, delegaciones escolares e instituciones intermedias que dieron vida a una jornada cargada de patriotismo y emoción.

La ceremonia estuvo encabezada por el Intendente Municipal, Ing. Guillermo Luzzi, quien estuvo acompañado por destacadas figuras políticas de la región y la provincia: el Senador Departamental, Dr. Pablo Verdecchia; la Delegada de la Región V de Educación, Marisa Príncipe; el Presidente del Concejo Municipal, Prof. Alejandro Pertusati; el edil Rodrigo Migliozzi, las concejalas Carla Revigliono y Noelia García; el concejal Emiliano Gramigna (Renovación por Armstrong) y la concejala Luz Marina Fischer (Avancemos). Asimismo, participaron directivos de establecimientos educativos, docentes y abanderados.

Cultura, música y tradición en la plaza.

Uno de los momentos más destacados y celebrados por el público presente fueron las expresiones artísticas. Los alumnos de la Escuela N°33 “Dr. M. Moreno” y los integrantes del Conservatorio Municipal de Música llenaron la plaza de color, danza y melodías tradicionales, recibiendo el cálido aplauso de todos los asistentes y reflejando el trabajo conjunto de la comunidad educativa local.

El discurso del Intendente: «Nadie se salva solo»

Al momento de dirigirse a los presentes, el Ing. Guillermo Luzzi trazó un paralelismo entre la gesta de 1810 y los desafíos del contexto actual. «Nuestros patriotas empezaron a construir un país propio porque entendieron que la patria no se construye desde la comodidad, ni desde la indiferencia, ni mucho menos desde el individualismo», reflexionó el mandatario.

Haciendo eco de las complejidades socioeconómicas que atraviesan las familias argentinas, Luzzi lanzó un mensaje con un fuerte sentido social y humano: «Hoy vivimos tiempos difíciles, donde a veces parece que se pierde la compasión, que nos acostumbramos al dolor del otro. Nos quieren hacer creer que esa es la única forma de vivir, con la cultura de la violencia, del desarraigo y de la indiferencia. Pero este país no puede crecer así; la Argentina no se va a levantar si sigue dejando gente en el camino».

Finalmente, el intendente instó a la ciudadanía a defender los valores colectivos y la producción local: «La patria se defiende cuidando el trabajo argentino, acompañando a quienes producen, sosteniendo a quienes enseñan, a quienes curan. Hoy, tal vez, sea revolucionario algo muy simple: no perder la empatía, seguir creyendo en el otro, seguir pensando en que nadie se salva solo. Argentina tiene futuro solo si ese futuro no deja a nadie atrás».

La jornada concluyó con el tradicional saludo patrio y el registro fotográfico de las autoridades junto a las familias y los niños que fueron los verdaderos protagonistas de la celebración.

Fuente: Armstrong y Región