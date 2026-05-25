Las Parejas: roban dólares de una casa y los atrapan escondiendo el botín

Dos hombres de 21 y 43 años fueron detenidos este domingo por la tarde en la ciudad de Las Parejas, tras ser acusados de hurtar un sobre con dólares del interior de una vivienda. El rápido aviso al sistema de emergencias y el testimonio de testigos resultaron fundamentales para lograr su captura.

Alerta y patrullaje en Ruta 178

El episodio comenzó cerca de las 15:25 horas, cuando personal del Comando Radioeléctrico (CRE) recibió una alerta del 911 por un presunto hecho de robo en la zona de calle 29 y Ruta Nacional 178. Según la denuncia inicial, los sospechosos eran dos sujetos vestidos con ropa de trabajo. Inmediatamente, los efectivos desplegaron un patrullaje en dirección norte por la mencionada traza vial, logrando divisar a dos personas que coincidían plenamente con las características aportadas.

Requisa y hallazgo del dinero

Al darles la voz de alto en la intersección con la calle 27, los agentes procedieron a la identificación de los sospechosos, de iniciales S.C. (21) y V.D.E. (43), ambos radicados en el medio local. Ante la presencia de un testigo ocasional, se les realizó una requisa palpárea preventiva. Durante el procedimiento, los uniformados descubrieron que los sujetos llevaban dinero en efectivo (dólares) oculto entre sus prendas íntimas. Además, se procedió al secuestro de un cuchillo tipo serrucho con mango negro y hoja plateada.

Testimonios y denuncia formal

Posteriormente, una vecina de la zona se acercó para confirmar que había observado a los mismos individuos ingresar y salir del patio de la casa lindera. Minutos después, la dueña de dicho domicilio se presentó en la sede policial e informó la faltante de un sobre que contenía dólares. Por disposición de las autoridades, los detenidos y los elementos secuestrados fueron derivados a la Comisaría 2da para continuar con las actuaciones legales correspondientes.

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Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)