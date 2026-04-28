

La Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, encabeza este martes una serie de allanamientos en la ciudad de Rosario. Los procedimientos se dan en el marco del operativo internacional "Aliados por la Infancia VI", una acción conjunta destinada a combatir el facilitamiento de material de explotación sexual infantil a escala global.

El despliegue cuenta con la colaboración de fuerzas de seguridad y organismos judiciales de 15 países, entre los que se destacan Estados Unidos, Brasil, Colombia, Uruguay, Paraguay y Argentina. La magnitud de la investigación refleja un esfuerzo coordinado para desarticular redes transnacionales que operan en plataformas digitales.

Alcance territorial en Argentina

A nivel nacional, el operativo se extiende por 13 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según fuentes oficiales, además de Santa Fe, se realizan tareas de investigación y registro en distritos como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Misiones y Santa Cruz, entre otros.

En la ciudad de Rosario, los allanamientos se concentran en domicilios particulares identificados tras una exhaustiva trazabilidad informática. La causa busca recolectar dispositivos electrónicos, soportes de almacenamiento y cualquier evidencia vinculada a la producción y distribución de contenido ilícito.

Intervención judicial y técnica

Las disposiciones judiciales locales están a cargo de la Dra. Georgina Cherara, titular de la Unidad Especial de Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe. La fiscalía coordina el peritaje de los equipos secuestrados para determinar el alcance de las conexiones de los sospechosos locales con el resto de la red internacional.

El operativo "Aliados por la Infancia" ha llegado a su sexta edición consolidándose como uno de los protocolos de cooperación internacional más efectivos en la lucha contra la ciberdelincuencia aplicada a la vulneración de derechos de menores. Se espera que, con el correr de las horas, el Ministerio de Seguridad brinde un detalle pormenorizado sobre la cantidad de detenidos y el volumen de material incautado.

#Rosario #SeguridadSantaFe #AliadosPorLaInfancia #Justicia #PDI