Educación e inversión: más de $22 millones para infraestructura escolar en Las Rosas

El senador Pablo Verdecchia y la delegada de Educación, Marisa Príncipe, entregaron un aporte del Gobierno de Santa Fe a la Escuela Técnica N° 278 "Gral. Enrique Mosconi" de Las Rosas.
Locales22 de abril de 2026Las Rosas DigitalLas Rosas Digital

tecnica verdecchia
El senador provincial Pablo Verdecchia, junto a la delegada de la Región V de Educación, Marisa Príncipe, encabezaron la entrega de un aporte del Gobierno de Santa Fe a la Escuela de Educación Técnica N° 278 “General Enrique Mosconi” de la ciudad de Las Rosas. 

El financiamiento, superior a los $22 millones, será destinado al acondicionamiento de los pisos en tres aulas del establecimiento, en el marco del Fondo de Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI), una herramienta clave para dar respuesta rápida a las demandas de infraestructura escolar.

Durante la visita, además, se mantuvo un diálogo con el equipo directivo de la institución para abordar la situación que atraviesan algunas escuelas en relación a amenazas y hechos que afectan la convivencia escolar, analizando las medidas que se vienen implementando para garantizar entornos seguros para estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa.

“La educación mejora cuando hay decisión de invertir. Estas obras no son menores: son aulas en mejores condiciones para nuestros chicos y docentes. Vamos a seguir gestionando recursos para fortalecer la infraestructura escolar en todo el departamento”, afirmó el senador Pablo Verdecchia

Te puede interesar
Lo más visto
Jefatura UR III mas movil

Robo en comercio de Las Rosas

Las Rosas Digital
Policiales22 de abril de 2026
El propietario descubrió el atraco al abrir su negocio el lunes por la mañana. Los ladrones sustrajeron efectivo, Aparatos electrónicos y diversos cortes de mercadería.
Boletín de noticias