Educación e inversión: más de $22 millones para infraestructura escolar en Las Rosas
El senador provincial Pablo Verdecchia, junto a la delegada de la Región V de Educación, Marisa Príncipe, encabezaron la entrega de un aporte del Gobierno de Santa Fe a la Escuela de Educación Técnica N° 278 “General Enrique Mosconi” de la ciudad de Las Rosas.
El financiamiento, superior a los $22 millones, será destinado al acondicionamiento de los pisos en tres aulas del establecimiento, en el marco del Fondo de Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI), una herramienta clave para dar respuesta rápida a las demandas de infraestructura escolar.
Durante la visita, además, se mantuvo un diálogo con el equipo directivo de la institución para abordar la situación que atraviesan algunas escuelas en relación a amenazas y hechos que afectan la convivencia escolar, analizando las medidas que se vienen implementando para garantizar entornos seguros para estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa.
“La educación mejora cuando hay decisión de invertir. Estas obras no son menores: son aulas en mejores condiciones para nuestros chicos y docentes. Vamos a seguir gestionando recursos para fortalecer la infraestructura escolar en todo el departamento”, afirmó el senador Pablo Verdecchia
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La municipalidad distribuyó fondos más de $21 millones distriguidos a Bomberos, SAMCO, la Biblioteca y el C.A.F. Además, anunció la licitación para adquirir dos tractores.