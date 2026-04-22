

El senador provincial Pablo Verdecchia, junto a la delegada de la Región V de Educación, Marisa Príncipe, encabezaron la entrega de un aporte del Gobierno de Santa Fe a la Escuela de Educación Técnica N° 278 “General Enrique Mosconi” de la ciudad de Las Rosas.

El financiamiento, superior a los $22 millones, será destinado al acondicionamiento de los pisos en tres aulas del establecimiento, en el marco del Fondo de Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI), una herramienta clave para dar respuesta rápida a las demandas de infraestructura escolar.

Durante la visita, además, se mantuvo un diálogo con el equipo directivo de la institución para abordar la situación que atraviesan algunas escuelas en relación a amenazas y hechos que afectan la convivencia escolar, analizando las medidas que se vienen implementando para garantizar entornos seguros para estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa.