

La Justicia de la provincia de Santa Fe dispuso 60 días de prisión preventiva para dos hombres, identificados con las iniciales E.F. y B.Q., acusados de intentar robar una motocicleta mediante el uso de un arma de fuego. La medida fue tomada este 20 de abril en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez, luego de un operativo policial que frustró el escape de los sospechosos en la localidad de Las Parejas.

El hecho delictivo ocurrió el pasado 15 de abril, cerca de las 20:00 horas, en una estación de servicios ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 178 y la Avenida 17.

Violencia y uso de arma de fuego

Según la reconstrucción del caso, los acusados llegaron al lugar a bordo de un automóvil Volkswagen. Mediante una división de tareas, descendieron en el sector de surtidores y abordaron a las víctimas que se encontraban con su motocicleta.

Durante el ataque, B.Q. golpeó a las víctimas con patadas y puños, mientras que E.F. las intimidó apuntándoles con un arma de fuego de caño largo y color oscuro. Posteriormente, E.F. tomó el control de la motocicleta, entregó el arma a su cómplice y se dio a la fuga. B.Q., por su parte, continuó apuntando a los presentes antes de escapar en el vehículo en el que habían llegado.

Persecución y decisión judicial

El robo no llegó a concretarse por completo gracias a la rápida intervención del personal policial del Comando Radioeléctrico de Las Parejas. Los efectivos iniciaron una persecución por la Ruta Nacional 178 que culminó con la aprehensión de ambos hombres a unos ocho kilómetros del lugar del hecho.

En la audiencia imputativa, la fiscal Abi Luz Cabrera les atribuyó el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, en grado de tentativa y en calidad de coautores. Finalmente, el juez de Primera Instancia, Guillermo Lanfranco Pari, aceptó la imputación y dictó la prisión preventiva.

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