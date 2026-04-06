Cayeron más de 350 mm de lluvia en 30 días en Las Rosas

Un patrón de tormentas persistentes dejó cifras excepcionales. Abril concentró 218 mm en solo seis días, que se sumaron a los 134.5 mm registrados durante marzo.
Locales06 de abril de 2026Las Rosas DigitalLas Rosas Digital

infografia lluvias marzo abril
Las Rosas experimentó intensas precipitaciones durante el último mes con cifras que impactan. Según los datos provistos por la estación EMA Conecta-Las Rosas Cable Visión, entre el 7 de marzo y el 6 de abril de 2026, la ciudad acumuló un total de 352.5 milímetros de agua caída a lo largo de 12 jornadas de lluvia.

Contraste hídrico entre marzo y abril

El análisis del comportamiento meteorológico evidencia una clara intensificación del volumen de agua hacia el final del periodo evaluado. Mientras que los eventos de tormenta de marzo totalizaron 134.5 mm, los primeros seis días de abril registraron una caída abrupta de 218.0 mm. Esta cifra indica que más del 60% del volumen del último mes precipitó en menos de una semana.

Picos máximos de precipitación diaria

La distribución de las lluvias mostró eventos de alta concentración diaria. El pico máximo se registró al cierre del registro, el 6 de abril, con 76.5 mm en una sola jornada. Otros episodios de precipitación severa incluyen los 60 mm y 55 mm registrados el 4 y 2 de abril respectivamente, así como los 66 mm acumulados el pasado 20 de marzo.

otra infografia marzo abril

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