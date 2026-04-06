Violenta riña callejera en Las Parejas deja seis detenidos

Durante las primeras horas de la mañana en el fin de semana que pasó, la ciudad de Las Parejas fue escenario de un violento enfrentamiento en la vía pública que culminó con la aprehensión de seis personas. El hecho, calificado preliminarmente como lesiones en riña, ocurrió en la intersección de las calles 28 y 17, donde dos grandes grupos barriales protagonizaron una disputa.

Intervención policial y persecución

Personal del Comando Radioeléctrico (CRE) acudió al lugar tras recibir una alerta del sistema de emergencias 911. La denuncia indicaba que aproximadamente 25 personas, provenientes de los barrios Los Uclés y La Alborada, se encontraban peleando y portaban armas blancas y, presuntamente, un arma de fuego.

Al notar la llegada de los agentes policiales, un grupo de involucrados emprendió la huida por la Avenida 17 en dirección a la calle 30. Tras una rápida persecución, los efectivos lograron interceptar y reducir a seis varones, dándoles la voz de alto. Durante la requisa correspondiente no se hallaron armas entre sus pertenencias, por lo que las autoridades presumen que fueron descartadas durante el intento de escape.

Asistencia médica e investigación en curso

En el marco del operativo, se identificó a un joven de 18 años, de iniciales J. R. A., como víctima de lesiones. Asimismo, los seis aprehendidos —cuyas iniciales corresponden a D. B. R. (17), A. R. (20), T. O. N. (26), A. M. D. (20), M. J. D. (22) y N. L. M. (23)— fueron asistidos por el médico policial para constatar su estado de salud.

La Unidad Fiscal de Cañada de Gómez y el Fuero Penal Juvenil de la ciudad de Rosario intervinieron en el caso. Además, se ordenó la remisión de las actuaciones a la Policía de Investigaciones (PDI) Operativa Departamental para avanzar en la investigación y esclarecer la posible presencia de armas de fuego en el lugar de los hechos.

#LasParejas #Policiales #SantaFe #OperativoPolicial



Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)