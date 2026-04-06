Alerta vial por lluvias en el departamente Belgrano: precaución en cruce de ruta 178 con 9 y con 28S


Defensa Civil activó bombas de drenaje en Armstrong. Advierten riesgo de corte total en los cruces de las rutas 178 con la ex ruta nacional 9 y  y ruta 28S -acceso a Montes de Oca- por acumulación de agua.
Regionales06 de abril de 2026Las Rosas DigitalLas Rosas Digital

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Las persistentes precipitaciones registradas en las últimas horas en la región generaron complicaciones en el tránsito interurbano y anegamientos en zonas urbanas. Ante esta situación, se emitieron una advertencias para los conductores, mientras que Defensa Civil de Armstrong desplegó un operativo hídrico de emergencia.

El foco de atención vial se centra en la Ruta Nacional 178 y sus intersecciones con ruta 9 y 28S, donde el agua acumulada sobre la calzada exige máxima prudencia al volante.

Estado de las rutas y riesgo de corte

Actualmente, se reporta una gran presencia de agua sobre la calzada en el cruce de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 178. Si bien el tránsito de vehículos se mantiene habilitado, las autoridades alertan sobre un riesgo latente de corte total si las condiciones meteorológicas no mejoran y el cúmulo de agua persiste.

Una situación idéntica se registra en la intersección de la Ruta Provincial 28S -acceso a Montes de Oca- y la Ruta Provincial 178. Se solicita a quienes deban transitar por estos corredores que circulen con extrema precaución, reduzcan considerablemente la velocidad y mantengan una mayor distancia de frenado entre vehículos.

Operativo de drenaje en Armstrong

En paralelo a la situación vial, la localidad de Armstrong enfrenta probables anegamientos en su casco urbano. Defensa Civil del municipio informó que ya se puso en funcionamiento la "bomba arrocera", un equipo de gran capacidad diseñado para acelerar el escurrimiento del agua acumulada.

A través de un comunicado oficial, las autoridades locales solicitaron a los vecinos evitar la circulación vehicular por calles anegadas. Esta medida busca prevenir que el oleaje generado por los vehículos ingrese a las viviendas o cause daños materiales, además de facilitar el trabajo de drenaje del sistema local.

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