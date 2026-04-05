

Personal de la Guardia Urbana Comunal (GUM) de Pueblo Andino intervino para interrumpir una actividad de alto riesgo sobre el río Carcarañá. Un grupo de personas intentaba practicar slackline, cruzando el cause de agua sobre cintas suspendidas a gran altura, sin las autorizaciones correspondientes.

Operativo preventivo en la costa

El incidente ocurrió cuando agentes locales detectaron la estructura montada de orilla a orilla. Según reportó el portal InfoMás, la instalación consistía en cintas de alta resistencia diseñadas para esta disciplina de equilibrio y destreza física.

Al abordar a los organizadores, los efectivos de la GUM constataron que no existía ningún tipo de permiso emitido por el municipio para utilizar el espacio. Además, la práctica carecía de los protocolos de seguridad necesarios para garantizar la integridad física tanto de los participantes como de terceros que transitaban o navegaban por el lugar.

Desarme de la estructura

Frente a la falta de habilitación, las autoridades locales ordenaron el cese inmediato de la actividad. Los involucrados acataron la medida y procedieron a retirar los elementos de tensión, desarmando el circuito para restablecer la normalidad en la zona costera.

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Fuente e imagenes: SL24