Las Parejas: vecinos de calle 29 reclaman por distubios

La sanjorgense Noelia Ponce, campeona de doma que protagoniza el video de Milo J
Se trata de la reconocida domadora Noelia Ponce, oriunda de San Jorge, y quien fuera la primera campeona en el festival de Doma y Folklore en categoría Mujeres.
violentos enfrentamientos con piedras, palos y picanas se registraron durante el fin de semana que pasó. Los residentes de la zona reclaman más seguridad.
La tranquilidad de los vecinos de la calle 29 se vio interrumpida por dos episodios de extrema violencia durante las madrugadas del pasado viernes y sábado. Los residentes, que denuncian haber vivido “una batalla campal”, enviaron videos y testimonios de los graves disturbios, exigiendo una mayor presencia policial en la zona para frenar la escalada de enfrentamientos.
El primer hecho ocurrió el viernes a las 5 de la madrugada, cuando dos grupos antagónicos se enfrentaron en la vía pública. Según el relato de un testigo, el enfrentamiento incluyó el uso de “piedras, gomerazos y hasta armas blancas”. La violencia fue tal que “algunos vecinos que intentaron intervenir pusieron en riesgo su vida y un auto terminó dañado” como consecuencia de la agresión.
Lejos de ser un hecho aislado, la violencia se repitió en la madrugada del sábado. En esta ocasión, la pelea involucró “palos, rotura de botellas y chicas con picana”, detalló otro de los vecinos afectados por la situación.
Un punto en común en los testimonios es la demora de las fuerzas de seguridad en llegar al lugar, lo que incrementó la indignación y el sentimiento de desprotección. “La gente trabajadora tiene que padecer a esta manga de inadaptados. No queremos acostumbrarnos a vivir así”, expresó un residente con preocupación, resumiendo el sentir general de la comunidad que ahora pide medidas concretas para garantizar la seguridad.
El felino habría matado a tres animales de corral en un predio de Los Ceibos. La Justicia ordenó la intervención de la Brigada de Rescate Animal.
La medida implica el cierre total al tránsito de vehículos y peatones por razones de seguridad, debido al estrechamiento de la calzada y la inestabilidad de los taludes.
La candidata a diputada nacional por la alianza justicialista "Fuerza Patria" visitó el departamento Belgrano, donde delineó sus principales críticas al gobierno nacional y defendió un modelo centrado en la producción, el trabajo y la educación pública.
Autoridades locales y provinciales inauguraron el servicio de emergencias. Piden a los vecinos centralizar las llamadas para mejorar la seguridad en la región.
Senadores departamentos Belgrano y San Martín y presidentes comunales de Bouquet y María Susana se reunieron con autoridades de Obras Públicas y Vialidad Provincial para coordinar detalles y avanzar.
Los trabajos se concentrarán en dos frentes principales, uno en la travesía urbana de Las Rosas y otro entre Villa Eloísa y Armstrong, con reducciones de carril.
Una mujer de unos 60 años fue atacada en su casa por un hombre con antecedentes. La denuncia fue radicada y el caso ya se encuentra en la fiscalía.
La vivienda, recuperada en una causa penal en Granadero Baigorria, será un Hostal Asistido para 10 usuarios del hospital Agudo Ávila.
La municipalidad abrió los sobres para esa infraestructura del futuro barrio. El intendente Javier Meyer estima que los terrenos se entregarán a mediados de 2026.
Lautaro Bonetto, radicado en Dallas desde hace seis años, combina tecnología y hobby para capturar imágenes del espacio. Su trabajo inspiró un video que ilustra la belleza del universo a través de su lente amateur.