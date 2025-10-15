Las Parejas: vecinos de calle 29 reclaman por distubios

La tranquilidad de los vecinos de la calle 29 se vio interrumpida por dos episodios de extrema violencia durante las madrugadas del pasado viernes y sábado. Los residentes, que denuncian haber vivido “una batalla campal”, enviaron videos y testimonios de los graves disturbios, exigiendo una mayor presencia policial en la zona para frenar la escalada de enfrentamientos.

Una batalla campal en plena madrugada

El primer hecho ocurrió el viernes a las 5 de la madrugada, cuando dos grupos antagónicos se enfrentaron en la vía pública. Según el relato de un testigo, el enfrentamiento incluyó el uso de “piedras, gomerazos y hasta armas blancas”. La violencia fue tal que “algunos vecinos que intentaron intervenir pusieron en riesgo su vida y un auto terminó dañado” como consecuencia de la agresión.

Lejos de ser un hecho aislado, la violencia se repitió en la madrugada del sábado. En esta ocasión, la pelea involucró “palos, rotura de botellas y chicas con picana”, detalló otro de los vecinos afectados por la situación.

Crece el reclamo por más seguridad

Un punto en común en los testimonios es la demora de las fuerzas de seguridad en llegar al lugar, lo que incrementó la indignación y el sentimiento de desprotección. “La gente trabajadora tiene que padecer a esta manga de inadaptados. No queremos acostumbrarnos a vivir así”, expresó un residente con preocupación, resumiendo el sentir general de la comunidad que ahora pide medidas concretas para garantizar la seguridad.