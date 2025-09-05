Carcarañá: La ruta 9 "vieja" permanecerá cerrada para realizar reparaciones en la zona del puente.

Vialidad Nacional ha decidido mantener el cierre total de la RN 9 (ex RN 1V09) entre Carcarañá y Correa debido a las afectaciones provocadas por la crecida del río. Con el descenso de las aguas, se han comenzado las primeras evaluaciones, en las que se detectaron erosiones en el talud de la ruta y en los laterales de los estribos. Se espera que el río descienda aún más para poder estudiar la condición estructural del puente.

Paralelamente, Vialidad Nacional ha implementado acciones de acopio de material y preparación de equipos para iniciar las reparaciones tan pronto como las condiciones del río lo permitan. La municipalidad de Carcarañá colabora en el monitoreo y apoyo logístico. La restricción se mantiene para todo tipo de vehículos, incluyendo motos, bicicletas y peatones. Los desvíos hacia la autopista Rosario – Córdoba son coordinados por fuerzas federales, provinciales y el municipio.