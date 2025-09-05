Carcarañá: La ruta 9 "vieja" permanecerá cerrada para realizar reparaciones en la zona del puente.

Río Carcarañá: piden extremar precauciones pese al descenso de las aguas
Nivel del Río Carcarañá en descenso, pero autoridades locales mantienen la alerta y piden a la comunidad no confiarse.
Vialidad Nacional determinó mantener el cierre total de la ex Ruta 9 (ahora RN 1V09) entre Carcarañá y Correa ante las afectaciones provocadas por la crecida del río.Regionales05 de septiembre de 2025Las Rosas Digital
Vialidad Nacional ha decidido mantener el cierre total de la RN 9 (ex RN 1V09) entre Carcarañá y Correa debido a las afectaciones provocadas por la crecida del río. Con el descenso de las aguas, se han comenzado las primeras evaluaciones, en las que se detectaron erosiones en el talud de la ruta y en los laterales de los estribos. Se espera que el río descienda aún más para poder estudiar la condición estructural del puente.
Paralelamente, Vialidad Nacional ha implementado acciones de acopio de material y preparación de equipos para iniciar las reparaciones tan pronto como las condiciones del río lo permitan. La municipalidad de Carcarañá colabora en el monitoreo y apoyo logístico. La restricción se mantiene para todo tipo de vehículos, incluyendo motos, bicicletas y peatones. Los desvíos hacia la autopista Rosario – Córdoba son coordinados por fuerzas federales, provinciales y el municipio.
Nivel del Río Carcarañá en descenso, pero autoridades locales mantienen la alerta y piden a la comunidad no confiarse.
Fueron recibidos este martes por el Senador Pablo Verdecchia y recorrieron el Centro Tecnológico CIDETER, la empresa Apache, donde pudieron conocer la planta, los talleres metalúrgicos de Crucianelli y la empresa Fadesi Silos SRL.
Las precipitaciones superaron los pronósticos en el departamento Belgrano. Cruz Alta, en el sudeste de Córdoba, la localidad más castigada con más de 300 mm.
El mal estado de la Ruta Nacional 178 preocupa desde hace años a autoridades, vecinos y transportistas de la región. Baches profundos y sectores deteriorados generaron reclamos constantes.
Dada la presencia del personal y equipos de Vialidad Nacional se provoca la reducción de un carril, con paso alternado, coordinado con la colaboración de la comuna de Villa Eloísa.
Matías Chale se reunió con Pablo Cococcioni, donde trataron temas como la designación de un Juez de Menores.
Sonreir... para no llorar. La frase de Chespirito viene al dedillo para la sensación que sufren los ciudadanos de Las Rosas y otras poblaciones de una gran y rica región.
Nivel del Río Carcarañá en descenso, pero autoridades locales mantienen la alerta y piden a la comunidad no confiarse.
Un fuerte estallido en tanques de combustible causó conmoción y la evacuación de vecinos en pleno centro de la ciudad. No hubo víctimas fatales.
El siniestro se originó este jueves en un galpón de camiones y se extendió a la vía pública. Bomberos trabajaron con denuedo para apagar el fuego.
El intendente de Las Rosas y convencional constituyente advirtió en pleno debate sobre la reforma constitucional que el narcotráfico es un problema instalado que el Estado se niega a reconocer.