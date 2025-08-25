Sembrando decisiones

Las Rosas DigitalLocales22 de agosto de 2025
Van presentándose los dictámenes de la Convención Constituyente. El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, denuncia el mal uso de fondos provinciales lo que paraliza obras clave para su municipio.
Las Rosas DigitalProvinciales23 de agosto de 2025
La provincia de Santa Fe avanza en una profunda reforma constitucional que incluye importantes cambios en la reelección de cargos ejecutivos, el sistema de justicia y la incorporación de nuevos derechos ciudadanos.
Las Rosas DigitalDeportes25 de agosto de 2025
Un torneo que une dos orillas. La primera edición llega con un gesto cargado de simbolismo: las Ligas Santafesina y Paranaense presentaron a la Licenciada Claudia Giaccone, Subsecretaria de la Región Centro, como embajadora oficial.
Las Rosas DigitalOpinión25 de agosto de 2025
Por Monica Ortolani; Docente de AgroEducacion – Tonica Online -