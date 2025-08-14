Liga Cañadense y Defensores organizan Clínica de Fútbol Infanto Juvenil

El rosense Bernardo Alanis se consagró campeón con Club Agropecuario Argentino
El joven futbolista de Las Rosas logró el campeonato de la Liga de Casarense con su equipo, teniendo buen rendimiento y versatilidad en el campo de juego.
La capacitación será el 5 y 12 de septiembre en las ciudades de Armstrong y Cañada de Gómez, con charlas técnicas, deportivas y dirigenciales.
La Liga Cañadense de Fútbol y el Club Atlético Defensores llevarán adelante una clínica de fútbol infanto juvenil dirigida a entrenadores, dirigentes y público en general.
El viernes 5 de septiembre, en el Gimnasio de Defensores de Armstrong, se dictarán charlas sobre fundamentos técnicos del arquero, desarrollo del fútbol femenino y crecimiento en el deporte.
El viernes 12, en la Casa del Bicentenario de Cañada de Gómez, se abordarán fundamentos para la formación infanto juvenil y el presente y futuro de la Liga Cañadense.
La inscripción tiene un costo de $30.000, con promociones para clubes y grupos.
El Portaviones ganó 2-1 con un gol agónico y se ilusiona con ser el campeón. El partido se definió en el cierre con tanto de Mercuri.
Ambos lograron sus triunfos jugando de visitantes. La Liga dará a conocer esta semana las localías de los partidos finales.
El torneo infantil Categoría 2014 se jugará en noviembre con una sola categoría y se abrirá a clubes de toda la región.
La billarista de Las Rosas se consagró campeona, por tercera vez, en la categoría femenina del torneo disputado en San Bautista, Canelones.
Leonel Videla e Iván Arbello se unen al plantel celeste, reforzando defensa y ataque para la próxima temporada.
El rosense se consagró en la Categoría General y en Plata en la octava fecha del Torneo Santafesino de futgolf, disputado en Cañado Rosquín. Este deporte de estrategia y camaradería continúa ganando adeptos en la región.
Hallan un ejemplar muerto entre Totoras y Serodino, un hecho que destaca la problemática de la pérdida de hábitat y la importancia de la precaución al conducir para proteger a los animales.
El incendio, que generó una densa columna de humo, obligó a cortar la Ruta 91 y a desplegar operativos de seguridad en la Autopista N9-Rosario-Córdoba.
Cuarta vez que les ocurre. Los delincuentes habrían ingresado alrededor de las 2am de este miércoles y se llevaron mercadería valuada en $200.000.