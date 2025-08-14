Liga Cañadense y Defensores organizan Clínica de Fútbol Infanto Juvenil

La capacitación será el 5 y 12 de septiembre en las ciudades de Armstrong y Cañada de Gómez, con charlas técnicas, deportivas y dirigenciales.

La Liga Cañadense de Fútbol y el Club Atlético Defensores llevarán adelante una clínica de fútbol infanto juvenil dirigida a entrenadores, dirigentes y público en general.

El viernes 5 de septiembre, en el Gimnasio de Defensores de Armstrong, se dictarán charlas sobre fundamentos técnicos del arquero, desarrollo del fútbol femenino y crecimiento en el deporte.

El viernes 12, en la Casa del Bicentenario de Cañada de Gómez, se abordarán fundamentos para la formación infanto juvenil y el presente y futuro de la Liga Cañadense.

La inscripción tiene un costo de $30.000, con promociones para clubes y grupos.

