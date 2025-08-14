Liga Cañadense y Defensores organizan Clínica de Fútbol Infanto Juvenil

La Liga Cañadense de Fútbol y el Club Atlético Defensores llevarán adelante una clínica de fútbol infanto juvenil dirigida a entrenadores, dirigentes y público en general.



El viernes 5 de septiembre, en el Gimnasio de Defensores de Armstrong, se dictarán charlas sobre fundamentos técnicos del arquero, desarrollo del fútbol femenino y crecimiento en el deporte.



El viernes 12, en la Casa del Bicentenario de Cañada de Gómez, se abordarán fundamentos para la formación infanto juvenil y el presente y futuro de la Liga Cañadense.



La inscripción tiene un costo de $30.000, con promociones para clubes y grupos.