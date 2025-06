Nueve años han pasado desde que Guillermo, un joven rosense, cambió las familiares llanuras de Santa Fe por la vibrante geografía del Caribe. Lo que comenzó como un viaje motivado por la música y el amor, se transformó en una profunda conexión con Puerto Rico, una isla que no solo adoptó como su hogar, sino que se ha dedicado a explorar y documentar con una pasión que trasciende fronteras. A través de su popular canal de YouTube, "Pocho Pocho", Guillermo se ha convertido en un cronista inesperado, revelando la historia y el corazón de la isla con una mirada fresca y una curiosidad que nació en su crianza en Las Rosas.

El Descubrimiento de un Paraíso y la Creación de un Canal

La decisión de quedarse en Puerto Rico fue, en sus palabras, un enamoramiento con el entorno. Acostumbrado al horizonte plano de su tierra natal, la exuberancia de la naturaleza caribeña fue un ancla definitiva. "No pienso regresar a vivir a Argentina, solo iría de vacaciones", afirma con seguridad. La razón es clara: "Me enamoré de la isla. Las montañas gigantes y verdes, las cascadas y las playas son un paisaje que me cautivó por completo".

Esta fascinación fue el germen de su canal, "Pocho Pocho". Lo que empezó como un proyecto personal, pronto se convirtió en una vocación. Con su cámara, Guillermo se adentra en lugares que a menudo son desconocidos incluso para los propios puertorriqueños, desde túneles históricos hasta cuevas con petroglifos taínos. Su método se basa en una investigación exhaustiva y una admirable persistencia para obtener los permisos necesarios.

Su trabajo ha tenido un impacto notable. Se siente especialmente orgulloso de que sus videos sean utilizados por maestros de historia en las escuelas de la isla, convirtiéndose en una herramienta educativa que conecta a las nuevas generaciones con su patrimonio. Esta conexión con la historia viva de Puerto Rico es uno de los motores de su trabajo. Al explorar lugares sagrados para los taínos, confiesa: "Siento una conexión muy fuerte y una energía especial en estos sitios. Es algo que ha profundizado mi amor por la isla más allá de lo superficial".

Fusión y Choque de Culturas: Entre el Asado y el Mofongo

La inmersión en una nueva cultura siempre implica un proceso de adaptación, y para Guillermo, este viaje ha estado lleno de contrastes y descubrimientos. En el ámbito culinario, se define como una persona de "buen comer", siempre dispuesto a probarlo todo. Aunque al principio sabores como el de los tostones o el mofongo le resultaron extraños, hoy son parte de sus platos favoritos.

Cuando se le pregunta qué traería de Argentina, no duda: el asado. Explica que no se trata solo de la comida, sino del ritual y, sobre todo, del corte de la carne, muy diferente al barbecue boricua. A la inversa, llevaría el mofongo a Argentina, aunque reconoce que la dificultad de conseguir plátano lo haría un plato exótico.

Pero la adaptación no siempre fue sencilla. A pesar de una recepción mayoritariamente cálida, también enfrentó el prejuicio. En su búsqueda de empleo, llegó a escuchar la dura frase: "No te puedo contratar porque le estás robando un puesto a un puertorriqueño". Sin embargo, aclara que estos fueron incidentes aislados y que, en general, su acento y su condición de "el de afuera" despertaron más curiosidad que hostilidad.

El Huracán María: Una Experiencia de Crecimiento en la Adversidad

Quizás el punto de inflexión más profundo en su vida en la isla fue el paso del huracán María en 2017. Lejos de verlo solo como una tragedia, Guillermo lo describe como una experiencia transformadora que lo hizo mejor persona. "A pesar de la devastación, para mí fue una oportunidad de crecimiento personal que me permitió conocer una faceta de la vida que no existía en mi país", reflexiona.

Desde el primer momento después de la tormenta, se dedicó a ayudar. Se unió a brigadas de voluntarios para remover escombros, guio a militares en zonas montañosas para buscar a personas desaparecidas y, de manera crucial, ayudó a personas mayores con los complejos trámites de Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, sigla en inglés), consciente de que muchos no sabían cómo documentar los daños para recibir la ayuda necesaria.

El huracán, cuenta, desató una ola de solidaridad que transformó la dinámica social. "El vecino que quizás ni te conocía, ahora te saludaba. Compartías lo poco que tenías, había más interacción, más humanidad". Sin embargo, también notó con cierta tristeza cómo esa unión comunitaria se fue desvaneciendo a medida que la electricidad y la normalidad regresaban, y la gente volvía a encerrarse en sus rutinas individuales.

La Lección Final de un Viaje Inacabado

Después de nueve años, la vida de este rosense en el Caribe le ha dejado una lección fundamental. Al no tener a su familia biológica cerca, ha aprendido a construir una nueva red de afecto. "Lo mejor que me ha pasado es darme cuenta de que en todos los lugares del mundo hay personas buenas y malas", concluye con serenidad. "Para mí, la clave está en identificar a las personas buenas y rodearse de ellas. Mis amigos aquí son mi familia".

Guillermo "Pocho" sigue recorriendo Puerto Rico, cámara en mano, con la misma curiosidad que lo ha guiado toda su vida. A través de su lente, no solo muestra paisajes y relata historias, sino que también ofrece un poderoso testimonio de adaptación, resiliencia y la capacidad de encontrar un hogar en el lugar menos esperado, llevando siempre, en su acento y en su corazón, y en los colores verdinegros, un pedazo de Las Rosas.