El escenario para el trigo a nivel internacional plantea algunos interrogantes respecto a la evolución de precios hacia la nueva campaña 25/26, también a nivel local respecto a la oportunidad de producir volumen ante una campaña que ofrece perfiles cargados de humedad para ello. Los fertilizantes ocupan el lugar más relevante en la matriz de costos, y es uno de los principales puntos de ajuste a la hora de achicar costos por bajos precios. ¿Que muestran los precios de trigo y fertilizantes? ¿qué decisión tomar si se siembra?

Evolución del mercado internacional y local de trigo

Ambos gráficos muestran la evolución de precios de trigo en más de dos décadas para el mercado local e internacional.



Se observa que los pisos de precios disponibles han subido U$S 100/TN en dos etapas para ambos mercados, pasando de mínimos de U$S 80-90/TN durante los años 2000-2005, a mínimos de U$S 180-190/TN en 2025, pisos que aún no han sido perforados ni en Estados Unidos ni en el mercado local.

El siguiente gráfico muestra la evolución del precio futuro diciembre 2025 en Estados Unidos y Argentina. Se observa que en ambos mercados se lograron máximos en febrero 2025, mientras actualmente marcan mínimos en torno a U$S 200-210/TN. Considerando los pisos mencionados previamente, podría decirse que los futuros de trigo están cerca de esos valores, tanto en el mercado internacional como local, lo que podría significar que los precios actuales muestran el nivel más pesimista, dejando mucho espacio para escaladas alcistas ante cualquier situación que amenace la oferta o estimule la demanda.







Evolución del mercado internacional y local de fertilizantes

Los precios futuros del fosfato mono amónico y la urea granular para Brasil muestran subas desde mediados de mayo 2025 escalando U$S 20 y 30/TN respectivamente en solo dos semanas.

A nivel local se observa un aumento en el precio del Fosfato di amónico y de la urea de U$S 60 y 30/TN respectivamente de abril a mayo, mismo período en el que los precios del trigo disponible bajaron de U$S 220 a 200/TN y el futuro de trigo diciembre bajó de U$S 210 a menos de 200/TN. Esta combinación de subas del fertilizante y bajas del trigo elevaron la relación insumo/producto, es decir, se necesita más trigo para comprar la misma cantidad de fertilizante. En abril con 2,4 toneladas de trigo podía comprarse 1 tonelada de urea granulada, mientras que a los precios del trigo disponible en mayo se necesitan 2,8 toneladas de trigo, muy lejos de las 2 toneladas de mayo 2023 y 2,1 de mayo 2024. En cuanto al fosfato di amónico, para comprar 1 tonelada se necesitan 4,4 toneladas de trigo en mayo versus 3,6 se necesitaban en abril pasado, lejos también de las 3,2 toneladas de trigo que costaba en mayo 2023 y 3,4 que costaba en 2024. Mirar esta relación no alienta ni a la siembra ni a elevar niveles tecnológicos apostando a altos rendimientos.



Decisiones productivas para superar precios bajos

De tomar la decisión de sembrar trigo en la presente 25/26, es fundamental asumir el desafío agronómico de elevar los rendimientos potenciales de cada lote, a través de un uso eficiente de la fertilización. Se conoce, por múltiples investigaciones y ensayos demostrativos, que por cada fertilización aplicada con precisión se logran rendimientos al menos 25%[1] más altos respecto a planteos de tecnología promedio, lo que podría marcar la diferencia entre lograr y no lograr rentabilidad en este cultivo a los precios actuales. Las buenas condiciones edáficas que ofrece la presente 25/26, podrían ser aprovechadas para avanzar en el manejo eficiente de cada ambiente, que propicie elevar los rendimientos potenciales promedio de cada zona, donde la tecnología aplicada se pague con creces.

Conclusiones

Los precios exploran niveles de piso, a más de seis meses de la nueva cosecha 25/26, tiempo en el que los mercados podrían dar oportunidad de subas. La siembra comenzó y confronta a compensar con alta productividad los bajos precios, para lograr rentabilidad.



Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agro negocios