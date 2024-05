Días fríos...heladas...pero los mosquitos no se van

Entrevista a un especialista. Predomina la especie "charquero", que pica fuerte pero no transmite enfermedades.

Se transita días debajas temperaturas y sin embargo los mosquitos no dan el brazo a torcer y hay en cantidades. Según opinión profesional faltan todavía más días seguidos de frío intenso. Predomina la especie "charquero", que pica fuerte pero no transmite enfermedades.

Durante los últimos días, bufandas, guantes y abrigos han sido la indumentaria común en la ciudad, donde las temperaturas han descendido marcando la llegada del otoño con fuerza. A pesar de las esperanzas de muchos de que el frío eliminaría a los mosquitos, la realidad es diferente: los repelentes siguen siendo esenciales y los espirales antimosquitos continúan siendo una necesidad, ya que estos insectos no dan tregua.

"Si nos ponemos a ver cuántos días fríos hemos tenido, en realidad fueron pocos. Y ahí yo creo que está el punto de la cuestión. Porque hay que pensar que los mosquitos se crían en en ambientes acuáticos, y el agua es un elemento muy moderador de la temperatura", dice el entomólogo Ing. Agr. Jorge Frana. Dando un ejemplo "para que se congele el agua de un bebedero, tienen que haber unos cuantos grados bajo cero. Y hasta ahora no tuvimos todo eso, tenemos temperaturas debajo de 10 grados. Y para tener una referencia, 10 grados y por arriba de la superficie del suelo, es el umbral térmico que tienen los insectos para crecer. De manera tal que a lo sumo puede parar el crecimiento por debajo de 10 grados, pero no es que desaparece. Y más cuando los días llegan a tener 13° y 17° dependiendo de la región."

"De manera tal que parece que estamos apurados para que desaparezcan. Pero lo cierto es que no tuvimos esa seguidilla de días de temperaturas bajo cero. Y eso es lo que nos está faltando. Y van a ver cuando aparezca eso, el aluvión de mojitos a desaparecer, lo que no quiere decir que por ahí no queden algunos, porque también debemos pensar que una ciudad, con todo el cemento que tiene, es otro amortiguador de la temperatura", expresa.

Fuente: Renacer Regional FM y 4TV