Coccocioni: "Nuestra respuesta debe ser contundente, esclarecer estos hechos"

Luego de una serie de ataques e intimidaciones contra colectivos y un supermercado en Rosario, hechos que son investigados por estas horas, el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, brindó una conferencia de prensa en Rosario, donde dio cuenta de las medidas en marcha debido a estas situaciones.



“Nosotros estamos acá para hacernos cargo del problema y vamos a poner todo lo que tengamos que poner para resolverlo. En el curso del día vamos a tener distintas reuniones y distintas articulaciones con la Policía, con Fiscalía, con la Municipalidad y vamos a dar las respuestas que tengamos que dar”, afirmó.



Respecto a la medida de fuerza que llevan adelante los choferes de colectivo, debido a los ataques, Cococcioni indicó: “Vamos a poner a disposición todos nuestros recursos y ellos saldrán a trabajar cuando ellos se sientan seguros. Pondremos todo de nuestra parte, pero no vamos a ejercer ninguna presión para que vuelvan a trabajar si no se sienten seguros”, recalcó.



Asimismo, el ministro confirmó que “ha habido un total de cinco incidentes de relevancia: cuatro relacionados con colectivos de transporte público, que tuvieron lugar entre las 9 y las 11 de la noche. El primero, simplemente cartel con amenazas, pero no hubo ataque físico. Los otros tres, hubo ataque, se está esclareciendo investigativamente la modalidad del ataque y si habría involucrado o no disparos con arma de fuego. Eso, en su momento, lo confirmará Fiscalía luego de hacer los peritajes correspondientes. Luego tenemos un quinto hecho, que fue el cartel encontrado en un supermercado a las 23.40”.



Posteriormente se refirió a la posible conexión con los hechos ocurridos semanas anteriores. En ese sentido, el funcionario explicó: “Entendemos que también forma parte de las reacciones a algunas políticas llevadas adelante por el gobierno, tanto nacional como provincial. Así que nuestra respuesta tiene que ser clara y contundente, esclarecer estos hechos y mantenernos firmes en las políticas penitenciarias fundamentalmente. Sobre todo en la primera nota, hay una referencia clara a un intento de recuperar privilegios que en el servicio penitenciario han tenido estos grupos y a partir del 11 de diciembre se les empezaron a cortar”.



Al ser consultado si se mantendrán las medidas que se tomaron en el Servicio Penitenciario, Cococcioni remarcó: “Las medidas van a seguir tal como lo prevé la ley. Lo que estamos haciendo en el Servicio Penitenciario no son medidas caprichosas, sino que estamos cumpliendo a rajatabla el régimen de reclusos de alto perfil que fue votado por la Legislatura”. “El libertinaje penitenciario que regía también permitía que estos mismos hechos y muchos más se organicen desde dentro de la cárcel: balaceras, extorsiones, amenazas y asesinatos y eso de ninguna manera podemos volver a permitir que se reconstituya”, agregó.



Por otro lado, dijo que ya “se habían comenzado a implementar las medidas” que surgieron de la reunión de ayer con la UTA (Unión Tranviaria Automotor), luego de la amenaza a un colectivero. “También hay que decir que son hechos muy difíciles de anticipar o de prever, pero de todas maneras en el transcurso del día los vamos a estar escuchando y vamos a ofrecerles todos los recursos que tengamos a nuestro alcance”, concluyó.

Trabajo coordinado con Nación

Sobre el trabajo que vienen realizando las fuerzas federales en la ciudad de Rosario, el ministro explicó: “Estamos en contacto permanente con Nación; ya nos hemos comunicado con el doctor Federico Angelini, el subsecretario a cargo de la coordinación de las fuerzas federales que operan en la ciudad de Rosario, y tenemos prevista reuniones en el día de la fecha para evaluar, si es necesario, redistribuir las zonas de los efectivos federales en el marco del Plan Bandera”.