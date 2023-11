Lucharon hasta el final

Finalizando una temporada especial, Procacitto Racing tuvo un cierre destacado, peleando por el campeonato hasta las últimas posibilidades, junto a Pablo Ortega gran ganador de dos competencias en este certamen 2023 de Turismo Nacional Clase 2. El tercer triunfo estuvo cerca en Viedma, y si bien no se logró, el premio fue un meritorio tercer lugar en el campeonato.

Luego de quedar en quinta posición en los entrenamientos, el tucumano se preparó para buscar la pole position, pero en clasificación no la logró, sino que fue tercero. Largando adelante en la tercera serie, realizó una gran carrera y terminó siendo la más rápida, por lo cual se quedó con la pole de cara a la final. Buscando el triunfo y ver qué sucedía con sus rivales en la lucha por el campeonato, no se pudo contra la matemática. Fue una apasionante competencia, con cambios en el liderazgo, pero en el final se produjo un toque que lo relegó al sexto lugar.

Pablo Ortega, analizando su temporada, explicó: “Para mí fue un año súper positivo, termino el año muy feliz y conforme porque tengo muy en claro todo lo que me pasó, la falta de puntos, los problemas, las pérdidas de carreras… Haber llegado con chances de ser campeón a la última carrera, hasta la última curva, me quedo con eso. Estuvimos cerca pero la rotura de la rueda en el final me impidió el subcampeonato. Me hubiese gustado haber sumado más puntos, pero el campeón termina siendo uno solo, por lo cual estoy súper feliz y vamos a trabajar y pensar en el año que viene. Quiero seguir en el equipo y espero poder iniciar el año con la misma competitividad en pista para pelear el campeonato otra vez. También estaremos atentos a lo que pasa en el país para ver cómo encarar el 2024. Es tiempo de descansar, también de entrenar y esperar para definir”.

Por su parte, Ignacio Procacitto, al frente de la escuadra, opinó: “Fue el cierre de un gran año deportivo, nos hubiese gustado quedarnos con el campeonato pero la realidad es que haber tenido menos carreras que el resto, de haber encontrado a Pablo en la tercera fecha, competimos en desventaja. Pero hicimos un gran papel y tuvimos un gran resultado. Esperamos poder revalidar esto para el año que viene, porque el tercer puesto en el campeonato no es poca cosa para el nivel que tiene el Turismo Nacional. Para el 2024 aún no tenemos nada definido, seguiremos trabajando y posteriormente brindaremos información”.

Fue un gran año, con dos victorias junto a Ortega, tomando parte de nueve finales, donde se logró llevar al Procacitto Racing al tercer puesto del certamen.