Almafuerte y Belgrano dividieron los puntos. El Kemmis logró importante triunfo en Las Parejas

En una decimoquinta fecha cargada de emociones, la Zona Oeste de la Liga Cañadense de Fútbol fue testigo de un clásico en Las Rosas: Almafuerte y Belgrano se enfrentaron en un partido que culminó con un empate 1 a 1. Este resultado deja a los celestes con 22 puntos, disputando su clasificación. Por su parte, Belgrano sumó su primera unidad en el torneo, un punto valioso para seguir buscando mejorar su performance.

Otro equipo rosense que tuvo una destacada actuación fue el "Williams", que consiguió una importante victoria de visitante ante Argentino por 2 a 0. Este triunfo eleva al Kemmis a 22 puntos, igualando la línea de Almafuerte y Defensores, en una reñida lucha por las posiciones de clasificación en la Zona Oeste.

Con solo 9 puntos en juego de cara a la clasificación, la tabla de posiciones de la Zona Oeste se muestra crucial. Sportivo lidera con 45 puntos, seguido por Montes de Oca con 31 y Argentino con 26. Unión VE, con 24 puntos, se ubica en el cuarto puesto. Almafuerte, Defensores y W. Kemmis comparten el quinto puesto con 22 puntos cada uno, lo que los posiciona en la zona de clasificación para la etapa final, a la que acceden los seis primeros de cada zona. Barraca, con 16 puntos, aún mantiene chances matemáticas, mientras que Unión Tortugas con 7 y Belgrano con 1 cierran la tabla.

RESULTADOS FECHA 16 - PRIMERA DIVISIÓN

Zona Este:

San Jerónimo 1 - Sport 1

Campaña 2 - Adeo 0

Newells 1 - Carcarañá 6

Correa 1 - Sportsman 2

Libre: El Porvenir

Zona Oeste:

Almafuerte 1 - Belgrano 1

Montes de Oca 0 - UniónVE 0

Unión Tortugas 1 - Sportivo 3

Defensores 2 - Barraca 0

Argentino 0 - W. Kemmis 2

POSICIONES PRIMERA DIVISIÓN

Zona Este: Carcarañá 31, Adeo 24, Sport 23, Campaña 18, El Porvenir 18, Newells 15, San Jerónimo 12, Correa 12, Sportsman 11

Zona Oeste: Sportivo 45 M. de Oca 31, Argentino 26 Unión VE 24, Almafuerte 22, Defensores 22, W. Kemmis 22, Barraca 16 , Unión Tortugas 7

Próxima fecha 16

La próxima fecha, la número 16, tendrá los siguientes encuentros:

Zona Este:

Adeo vs. San Jerónimo,

Sportsman vs. Campaña,

Carcarañá vs. Correa,

El Porvenir vs. Newells.

Libre: Sport.



Zona Oeste:

Unión Villa Elosía vs. Almafuerte,

W. Kemmis vs. Montes de Oca,

Barraca vs. Argentino,

Sportivo vs. Defensores,

Belgrano vs. Unión.

Informe: Juan Manuel López - Renacer Regional FM