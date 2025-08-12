El rosense Bernardo Alanis se consagró campeón con Club Agropecuario Argentino

El futbolista Bernardo Alanis, oriundo de Las Rosas, Santa Fe, ha logrado un hito importante en su carrera al consagrarse campeón con el Club Agropecuario Argentino de Carlos Casares. Alanis tuvo una destacada participación en el equipo, jugando la mayoría de los partidos de la temporada y contribuyendo con goles y asistencias.

El jugador expresó su satisfacción por el logro, destacando que "todo lo que pasó me ha servido y me hizo crecer bastante, pero creo que de lo que vengo teniendo en mi carrera esto es lo mejor, es como mejor me estoy sintiendo". El rosense se mostró optimista sobre su futuro en Agropecuario, un club que, si bien está en el Torneo de Primera Naciona, ofrece oportunidades de desarrollo.

"Es un club que también hay oportunidades, por ahí no tan grande como un club de primera división, perono hay menos nivel y hay más oportunidades también", aseguró Bernie. El futbolista se ha desempeñado principalmente por el carril izquierdo, demostrando una gran versatilidad en distintas posiciones. "Desde que me fui del Kemmis, estuve jugando en todos lados por el carril izquierdo, incluso acá arranqué de lateral y fui variando en partidos", comentó.

Su capacidad para adaptarse a diferentes roles, como lateral o volante, le ha permitido ser un jugador versátil para el equipo. "Pudiendo hacer esas dos opciones me sirve mucho, porque te puedes acomodar en un equipo mucho más fácil", concluyó el joven deportista.

Fuente: 4TV LasRosas