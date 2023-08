Elecciones 2023. Este viernes en Santa Fe empieza una veda... y arranca otra campaña

En la provincia de Santa Fe, desde julio se vienen alternando dos procesos electorales que siguen carriles distintos pero ocurren prácticamente con un mes de diferencia entre uno y otro: son los comicios provinciales y los nacionales. Y con esta alternancia seguirán hasta octubre.



La agenda, que en otros distritos comenzó apenas iniciado el año, se puso en marcha aquí el 16 de julio con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias provinciales; seguirá este domingo 13 de agosto con las PASO nacionales para elegir, entre otros cargos, presidente y vice; sumará una nueva fecha provincial el 10 de septiembre con las generales locales y terminará (o no) el 22 de octubre con las generales nacionales.



¿Por qué podría no terminar allí? Porque es posible una quinta fecha que está prevista para el 19 de noviembre en caso de que sea necesario ir a un balotaje para definir la Presidencia.



Con semejante cronograma, es importante tener en claro todo: fechas, instancias y sistemas electorales, nombres y propuestas. Pero también qué deja de estar permitido y qué se habilita, incluso en el mismo día.



Eso es lo que ocurre con la propaganda política.



El viernes, el mismo día en que se inicia la veda electoral nacional, comienza la campaña gráfica para las generales provinciales. Es decir que en la misma fecha en que, a partir de las 8 de la mañana, candidatos y candidatas a presidente y vice, diputados nacionales, miembros del Parlasur distrito nacional y provincial tendrán que guardar silencio (al menos por las vías orgánicas de difusión ya que las redes sociales no están reguladas en ese sentido), se comenzará a disputar otra campaña, en este caso para gobernador y vice, diputados provinciales, senadores provinciales, intendentes, presidentes comunales, concejales y comisiones comunales.



Es así en virtud de los plazos que establecen las leyes electorales, en atención a los cuales también este tramo se extenderá hasta el 8 de septiembre, horas antes de que se definan las autoridades provinciales para el próximo período. Para entonces ya llevará una semana la nueva ronda de campaña nacional, que se inicia el 2 de ese mes (el 17 en medios audiovisuales) y culminará el 20 de octubre, a 48 horas de la elección presidencial.

Fuente: El Litoral (por Nancy Balza)