Procacitto Racing: victoria en Posadas y candidatura

La sexta cita del certamen de Turismo Nacional Clase 2, en Posadas, fue dominada casi en su totalidad por el Procacitto Racing, con el Volkswagen Gol alistado en Las Rosas y que el tucumano Pablo Ortega condujo de excelente manera para conseguir el triunfo.

En un fin de semana de menor a mayor, el viernes fue confuso por el clima, pero el sábado se impuso la formación rosense y el experimentado piloto de Tucumán. Lograron la pole position, ganaron su serie pero la carrera final la iniciaron desde el tercer lugar, lo cual generaba incertidumbres.

Desde la largada, Ortega fue hacia adelante, en primer término quedando segundo apenas se apagó el semáforo, y poco después con una excelente maniobra pudo doblegar a Marcos Fernández, donde ambos se respetaron y dieron la mayor emoción de lucha en pista del fin de semana. Un par de neutralizaciones complicaron a Ortega, porque con vía libre, pudo hacer distancia pero los ingresos del auto de seguridad le dieron la chance a Fernández de atacarlo. De todas maneras, Pablo aguantó y ganó con el Procacitto Racing.

Pablo Ortega, tras vencer: “Fue un hermoso fin de semana y en el lugar más impensado para nosotros porque creíamos que no íbamos a funcionar bien, y terminamos ganando, estoy súper contento y emocionado por el Día del Padre, por cómo fue la carrera. Tuvimos dos sufrimientos sobre el final pero no pasó nada, porque aguantamos bien y seguimos adelante. Venía con varios podios, y no hace tanto había ganado el año pasado, pero ahora desde que me subí a este auto estoy teniendo muy buenos resultaos y la carrera ganada estaba al caer; nos sorprendió y nos gusta más cuando se da así”.

Ignacio Procacitto, por su lado detalló: “Se trabajó bien todo el fin de semana, y si bien en el primer entrenamiento no pudimos girar por un problema en la bomba de nafta, en el segundo ya enseguida con dos vueltas nos dimos cuenta de que el auto había caído bien en Posadas y de que teníamos un gran conjunto. Pablo rápidamente lo sintió equilibrado y había que esperar porque en la clasificación del viernes cayó un chaparrón antes. El sábado acomodamos algunas cuestiones de puesta a punto para que esté todo fino y pudo ser muy rápido para lograr la pole. El auto de seguridad nos impidió ganar la serie más rápida pero sabíamos que para la final íbamos a tener buen ritmo. Acomodamos los neumáticos y el auto funcionó magnífico, para llevarnos la victoria y acortar mucho en el campeonato”.

Ortega es cuarto en la temporada, a 23 puntos del líder Nicolás Posco. La próxima fecha será el fin de semana del 9 de julio en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.