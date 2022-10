Dos años sin Flor y reclamando justicia

Familiares y amigos de la militante del Partido Comunista y activista de género María Florencia Gómez, asesinada a golpes el mediodía del 12 de octubre de 2020, hace dos años, en la localidad santafesina de San Jorge, se concentrarán este miércoles a las 14.30 horas frente a la Fiscalía de San Jorge. A las 18.30, en tanto se realizará un mural textil. Y además el domingo a las 18.00 horas, también frente a la Fiscalía, se hará una peña para conmemorar a Florencia y “hacer un ruido constante”.

Florencia salió a caminar por un camino rural, un sitio donde los vecinos concurren habitualmente para efectuar esta actividad física, siendo además una entrada a la ciudad, y en ese lugar donde fue brutalmente asesinada «hace que sea más complicado desde el punto de vista de alguna llegada como una cámara. No tenemos testigos, no tenemos nada”, relata Diego Urteaga, hermano de Florencia Gómez en diálogo con AIRE.



Urteaga contó que en el marco de la investigación se realizaron 32 extracciones de sangre para determinar ADN. “Nosotros contamos con un material biológico para cotejar, detrás de cada extracción hay una hipótesis", explicó el hermano de la víctima que detalló que no se dejó nada librado al azar y se está trabajando intensamente. De la familia no hay nadie más que nosotros que queremos que se esclarezca y se haga justicia”, reiteró el familiar.

A dos años del crimen, la causa aún no cuenta con un imputado.

En la actividad de hoy a las 18:30 hs, la familia de Florencia se une a la exposición de un mural textil itinerante en el espacio Belleza, ubicado en Mendoza 1029.

“ Nos sumamos a esta actividad que organiza el espacio metáfora a cargo de Adriana Casini, que es el espacio donde concurría Florencia, donde creaba y dedicó tiempo de su vida que la hacía muy feliz; éste es un espacio de arte textil, y el mural no sólo estará en San Jorge, sino que recorrerá diferentes lugares, lo que es una muestra más del pedido de justicia que exigimos por ella y las no violencias en todos sus niveles .”

Además, en la localidad de Monje este mismo día, se realizará a las 18:30 h, en el anfiteatro, actividades lúdicas informativas de género y salud, como así también recibirán donaciones para la “Colecta de Flor” como ropa, calzado, alimentos no perecederos y bidones de agua que será llevado a la comunidad Qom de Santa Fe.

Finalmente, el día domingo 16, la agrupación «Las Chuecas» de San Jorge organizan “La Peña de Flor”, frente a la fiscalía, y será un encuentro de expresión artística y buffet, otro espacio más para recordar a Florencia, exigir justicia por ella y seguir el camino que ella eligió para acompañar a las mujeres.

Fuentes: Aire de Santa Fe / Portal Pellegrinense // Edición: LRD