Dólar soja

Tal como se desarrolló en el informe de la semana pasada, la propuesta oficial para motivar la venta de soja en agosto no fue eficaz, por lo que se trabajó para su reformulación y relanzarla este mes de septiembre. Así, las liquidaciones de soja, que durante agosto podían hacerse al tipo de cambio oficial en 70% y en un 30% comprar Dólar solidario, habilitado a vender al tipo de cambio MEP, a partir de este lunes, 5 de septiembre del corriente 2022, pueden hacerse 100% a un tipo de cambio de $200/U$S, 44% por encima del Dólar divisa mayorista a $139/U$S. Veamos cómo funciona para tomar decisiones durante las próximas cuatro semanas.

La medida anunciada por decreto de necesidad y urgencia en la jornada de ayer, domingo 4 de septiembre, por el ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, ofrece, a través del llamado “Programa de incremento exportador” de manera extraordinaria y transitoria, a los exportadores del complejo oleaginoso (grano, harinas, pellets, aceite y biodiesel), una liquidación de Dólares a un tipo de cambio de $200/U$S, con el objetivo de fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina y estimular la generación de ingresos genuinos del Estado a través de la exportación de mercaderías con baja incidencia en las cadenas de valor de abastecimiento nacional.

Los exportadores habilitados para recibir este beneficio hasta el 30 de septiembre, son quienes hayan exportado durante los últimos 18 meses, y pueden hacerlo adhiriéndose voluntariamente vía el “Sistema Registral” disponible en la AFIP.

El beneficio recibido por los productores agrícolas que concreten liquidaciones durante este mes, será equivalente al precio de soja que resulte de este tipo de cambio especial al que liquidarán los exportadores. Al mismo tiempo, los productores que liquiden no menos del 85% de su cosecha 21/22 de soja hasta el 30 de septiembre, quedarán habilitados para acceder a nuevos beneficios y programas que establezca eventualmente la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca para la cosecha 2022-2023. No hay, sin embargo, especificaciones de campaña para liquidar mercadería del complejo sojero durante este mes, con la posibilidad de tomar este tipo de cambio excepcional además por saldos de campañas anteriores.

En cuanto a los contratos de futuros en el MATBA-ROFEX y las operaciones disponibles que se liquiden hasta el 30 de septiembre en el Mercado a Término, serán facturadas a este tipo de cambio excepcional de $200/U$S.

Según el artículo 5° de este decreto, esta condición extraordinaria y transitoria de liquidación de divisas no afectará la metodología por la cual se calcula el tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 del BCRA.

Pasemos a lo práctico de esta medida. Si hasta el jueves 1°de septiembre 2022, el precio FOB de la soja fue de U$S 597/TN, y el FAS teórico, según el Ministerio de Agricultura, es decir, lo que en teoría recibiría la soja colocada en el puerto, que representa la capacidad de pago de la industria aceitera, fue de $51.188/TN, y la pizarra Rosario fue de $52.300/TN, equivalente a U$S 377/TN a un tipo de cambio $138,8/U$S, a partir de hoy, con un tipo de cambio de $200/U$S, equivaldría a $75.400/TN, un valor 44% superior al de la semana pasada.

El rendimiento de 44% por encima del valor logrado hasta la semana pasada, se traduciría en beneficios, siempre que la liquidación sea traducida en dolarizaciones, como sería el caso de comprar insumos al tipo de cambio oficial, para lo que se recomienda liquidar si faltara completar costos de implantación de la 22/23. En caso de buscar comprar Dólares MEP, a $278,7/U$S, se lograría un valor de soja en U$S 270,5/TN, 44% por encima de U$S 188/TN que podía obtenerse hasta la semana pasada. No obstante, el atesoramiento que pueda hacerse en compra de Dólar MEP, podría elevar la cotización de este tipo de cambio y agrandar la brecha por mayor demanda.

El gobierno espera que ingresen U$S 5000 millones por esta medida, durante septiembre, para lo que debieran liquidarse más de 8 millones de toneladas de soja o su equivalente en subproductos. Hasta ahora, el nivel de liquidaciones desde mayo fue de 2,5 millones de toneladas mensuales en promedio. En la medida que el beneficio en poder adquisitivo se sostenga por encima del 40% respecto a lo que podía recibirse con las liquidaciones hasta la semana pasada, se acelerarán las liquidaciones, de perderse esta ventaja por arbitraje de los mercados internacionales, difícilmente se logre el objetivo esperado por el gobierno.

Este decreto además plantea la creación de un “Fondo incremento exportador”, que proyecta brindar “una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad”. Esto tendrá en cuenta si las personas son beneficiarias de alguna prestación por desempleo o programa social, ya sea otorgado por el Gobierno nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los municipios.

Conclusiones: Considerando que hasta ahora, referido a la campaña 21/22, se ha liquidado 36% de soja, 60% de maíz y 91,5% de trigo, se recomienda, en la medida que pueda traducirse en poder de compra superador, liquidar soja y evitar avanzar con liquidaciones de los demás cereales.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios