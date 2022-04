Se llevó a cabo en Córdoba el encuentro de red T21, participando organizaciones de Síndrome de Down de todo el país.

El 25 y 26 de marzo se llevó a cabo en Córdoba el encuentro de red T21, en el que participaron organización de Síndrome de Down de todo el país.

Laura Bearzotti y Gabriela Pistelli fueron en representación de T21 El Trébol.



Viernes. Reunión de las asociaciones del país para hablar de debilidades y fortalezas. Cena con Fundación Empate , que trabaja de manera gratuita para mejorar las condiciones psicomotrices de las personas con Síndrome de Down en lo deportivo y cultural. La Fundación Empate tiene sede en Lima, Perú y en San Francisco y Córdoba Capital, Argentina.



Sábado. Reunión en la Legislatura con autoridades provinciales y municipales de Córdoba y la Fondation Jérôme Lejeune , francesa, que recientemente inauguró la primera sede en Argentina (Córdoba capital).



Por la tarde se trabajó con respecto a la nueva Ley de Discapacidad. Se acordó dividir el trabajo en comisiones en las que cada asociación puede participar. Desde nuestra asociación participarán:

Dr Pablo Candiz en la comisión Salud

Arq Alejandra Diaz de Azevedo en Accesibilidad

Arq Laura Bearzotti en Educación

Dr Ulises Bonetto -de Las Rosas- en Trabajo



«También se habló sobre Congresos y encuentros de familias. Fue una jornada de intercambios muy productiva con gente que trabaja al igual que nosotros por mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down», dicen en su red social facebook T21 Asociación Civil. «Estamos convencidos de que trabajar en equipo es la mejor y más productiva forma de alcanzar los objetivos. Unidos somos más fuertes ».



«Cabe destacar que tenemos la posibilidad de trabajar en la Nueva Ley de Discapacidad que es algo no menor. Este encuentro fue de jerarquía nacional y haber tenido la posibilidad de participar y tener voz y voto habla del nivel de trabajo que tenemos como organización», concluyen.