21 de diciembre: solsticio de verano en el hemisferio sur

Momento del año en que el Sol, en su movimiento aparente, pasa por uno de los puntos de la eclíptica más alejados del ecuador celeste y en el que se da la máxima diferencia de duración entre el día y la noche. Argentina tiene hoy su jornada diurna más extendida, con 14 h 20 min de luz solar. En este 2021 en nuestro hemisferio sur el Solsticio de Verano, según datos astronómicos, se registrará este martes 21 de diciembre a las 12.59.



Los solsticios ocurren porque el eje de rotación de la Tierra está inclinado unos 23,4 grados respecto a la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Esta inclinación provoca las estaciones de nuestro planeta, ya que los hemisferios norte y sur reciben cantidades desiguales de luz solar a lo largo de un año. Desde marzo a septiembre, el hemisferio SUR está más alejado del Sol, lo que da lugar al otoño e invierno. De septiembre a marzo, el hemisferio SUR está más cercano, de ahí que ocurran la primavera y verano. En el hemisferio norte, las estaciones van a la inversa.

En el solsticio de verano, el hemisferio sur recibe más luz solar que en cualquier otro día del año, pero esto no significa que el primer día de verano sea el más caluroso.



La atmósfera y el océano de la Tierra actúan como barrera para el calor, absorbiendo e irradiando los rayos solares. Aunque el planeta absorbe gran cantidad de los rayos solares en el solsticio de verano, se necesitan varias semanas para liberar esa energía. Como resultado, los días más calurosos del verano comienzan a llegar en enero. Como dato a tener en cuenta menciono que en el horario entre las 1230/1330 h, nuestro hemisferio recibirá una enorme dosis extra de energía, por la especial orientación que tomará, respecto al sol, y una elevación de la frecuencia vibratoria del AURA humana. Quienes sabemos el significado de este hecho, pondremos nuestra glándula pineal por unos minutos enfocada con el astro rey. Aquellos que sientan la necesidad de respuestas a su existencia, este será un buen ejercicio para elevar su percepción. No más de 3/5 minutos, bajo los rayos directos del sol. Sintiendo el calor directamente en la coronilla. No todo es físico en este mundo.



