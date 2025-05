Cinco hermanos se reencuentran tras 25 años con ayuda del Estado provincial

Cinco hermanos que fueron separados en su infancia en el año 2000 lograron reencontrarse 25 años después gracias a la intervención del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Este emotivo reencuentro fue posible a través del trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos provincial, destacando la importancia del derecho a la identidad como un pilar fundamental que exige la máxima protección del Estado.

La historia comenzó con un drama familiar en la ciudad de Santa Fe, que llevó a un Juzgado de Menores a disponer la separación de los cinco hermanos en el año 2000, tras una denuncia vecinal. Adán, el mayor, tenía 8 años; Graciela, 7; Norma, 5; Carlos, 4; y Marcelo, 2. Adán quedó bajo el cuidado de un tío, mientras que los cuatro menores fueron trasladados a la Casa Cuna de la capital provincial.

Adán recordó con dolor aquel momento: “Me dolió muchísimo la separación porque me sacaron a mi familia”. A pesar de la distancia, Adán conservó como recuerdo una camiseta de fútbol de Colón de Santa Fe, propiedad de su hermano Carlos, y una foto familiar, símbolos de la esperanza de un futuro reencuentro. “Es lo único que me había quedado de él”, expresó sobre la camiseta, refiriéndose a la prenda de su hermano menor.

Con el tiempo, Graciela y Norma dejaron la Casa Cuna y se criaron con familiares. Sin embargo, Carlos y Marcelo, los hermanos menores, fueron dados en adopción, perdiendo el contacto con sus hermanos mayores y la familia biológica.

La búsqueda por la identidad

A pesar de los años y la distancia, el deseo de reconstruir la historia familiar y ejercer su derecho a la identidad impulsó a Adán, hoy de 32 años, a iniciar la búsqueda de sus hermanos. “Siempre estuvimos en la búsqueda de nuestros hermanos”, afirmó Graciela, ahora de 31 años. Ella subrayó la importancia del apoyo institucional: “Fue por Adán, que se acercó a la Secretaría de Derechos Humanos, que finalmente lo conseguimos”. Graciela también reconoció que, sin esta ayuda, “seguiríamos en la misma de no saber dónde reconstruir nuestra identidad”.

Tras tomar contacto con la historia, el equipo de especialistas de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe puso en marcha una exhaustiva investigación para localizar a los hermanos perdidos. Esta incluyó la localización de partidas de nacimiento inmovilizadas, la búsqueda de domicilios actuales, citaciones, entrevistas y el acceso al expediente judicial de adopción. El proceso demandó un trabajo minucioso de reconstrucción de lazos familiares y obtención de información precisa.

El emotivo reencuentro

El trabajo de investigación de la Secretaría rindió frutos, obteniendo información crucial que permitió dar inicio a la delicada tarea de contactar a los hermanos buscados y comunicarles la existencia de sus hermanos mayores, a quienes apenas recordaban por su temprana edad al momento de la separación.

La noticia del hallazgo generó una profunda emoción entre los hermanos. “Cuando me llaman mis hermanas y me cuentan que había aparecido Carlitos, me cambió la vida”, relató Adán, ya reunido con Graciela y Norma.

En ese momento cumbre, la vieja camiseta de Colón de Santa Fe, guardada celosamente por Adán durante un cuarto de siglo, cobró un significado especial. “Sentíamos que él la tenía que tener, por eso Adán la había enmarcado para conservarla y dársela a Carlos cuando se volvieran a encontrar”, explicó Norma sobre la decisión de su hermano mayor de preservar un objeto tan querido para Carlos. Adán reiteró el valor sentimental de la prenda: “esa camiseta era el único recuerdo que conservo de él cuando no teníamos nada más”. El reencuentro fue un momento cargado de emoción y el inicio de una nueva etapa para la familia.





El derecho a la identidad y el rol del Estado

La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe no solo facilitó el reencuentro, sino que también acompaña a los cinco hermanos en el proceso de construcción de su nueva historia familiar, respetando los tiempos individuales para la reconstrucción de su identidad.

El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Emilio Jatón, destacó la misión de su área: “Tenemos como función primordial la defensa del derecho a la identidad biológica, brindando acompañamiento y asesoramiento a quienes buscan conocer sus orígenes o tienen interrogantes sobre su identidad”. Jatón enfatizó la responsabilidad estatal en este ámbito: “este derecho inherente a todo ser humano exige la máxima protección del Estado”.

En línea con este principio, la legislación vigente coloca en cabeza de los organismos estatales la tarea de colaboración en la búsqueda de los datos que permitan un cabal ejercicio de este derecho. Los organismos deben colaborar en la búsqueda, localización u obtención de información de los familiares de niños y adolescentes, facilitándoles el reencuentro familiar.

Santa Fe se ha destacado a nivel nacional por ser pionera en la materia. En 2017, la provincia sancionó la Ley N° 13.725 sobre Identidad Biológica, una norma que permitió abordar de manera específica esta problemática en el territorio provincial y que ha servido de precedente e inspiración para otras jurisdicciones en el reconocimiento y protección de este derecho humano esencial.

Aquellas personas que deseen iniciar una búsqueda de identidad o tengan dudas sobre el proceso pueden comunicarse con la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe llamando al (0342) 4574915. Allí recibirán asesoramiento especializado sobre los procedimientos disponibles para la búsqueda de su identidad biológica y el acceso a sus orígenes.