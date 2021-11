Sentido gesto de Leo Ponzio con la familia del kiosquero asesinado en Ramos Mejía

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TN - Todo Noticias (@todonoticias)

El comerciante Roberto Sabo fue asesinado a balazos el pasado domingo mientras atendía su kiosco en Ramos Mejía. El padre de Roberto habló con la prensa y, entre las personas que nombró que lo contactaron para brindarle su pésame, mencionó el de Leonardo Ponzio.

“Pasamos una mala noche. No hay vuelta atrás. Lo único que me tiene en pie es la gente que vimos anoche en Ramos acompañándonos. Hoy fui al kiosco y vi que la gente para y deja flores. Me quedo con que mi hijo era una buena persona”, expresó el padre de Roberto.



“Todos somos hincha de River y mi nieto habló con Ponzio. Mi hijo quería que lleven sus cenizas a la cancha”, añadió.

Efectivamente, el capitán de River le envió un video a la familia del kiosquero brindándole su apoyo y poniéndose a disposición en nombre de él y del club en concreto.

Fuente: ADNSur