El USDA muestra una parte, el clima dirá el resto

El viernes pasado se publicó el informe de Oferta y Demanda Mundial de Granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en el que se ratificaron menores existencias para Estados Unidos en particular y el mundo en general, con mayor demanda de alimentos, los ajustes no incluyeron a Sudamérica, donde se estimaron los mismos volúmenes que el mes pasado, veamos la relevancia de la demanda y la oferta, en la continuidad de la fuerza alcista del mercado, ante stocks que comienzan a mostrarse ajustados.

Los siguientes gráficos muestran la evolución de producción y consumo de soja, maíz y trigo en el mundo por los últimos 25 años, así como el stock final mundial de los tres granos, según los registros del USDA, actualizados cada mes.



Las proyecciones de la campaña 20/21 muestran que tanto soja como maíz tendrán un nivel de consumo mayor a la producción, con 3 y 4 millones de toneladas menos de producción en soja y maíz respectivamente, lo que trae una disminución del stock final, por segundo año consecutivo para soja, que proyecta ser 24 millones de toneladas inferior a su mayor stock en la 18/19, y cuarto año consecutivo para maíz, que proyecta ser 51 millones de toneladas por debajo de su mayor stock en la campaña 16/17. El caso de trigo es muy diferente, dado que la producción supera al consumo mundial, y por octava campaña consecutiva proyecta un aumento en su stock final mundial, que alcanzaría un record de 321 millones de toneladas.

A grandes rasgos puede decirse que estas proyecciones son alcistas para soja y maíz, y bajistas para trigo, y es lo que los mercados internacionales mostraron el pasado viernes, luego de publicado el informe del USDA. Pero, como se dijo en la introducción, no se muestran ajustes productivos para Sudamérica.



Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por USDA.

Veamos entonces cuales son las proyecciones productivas del USDA para Argentina y comparemos con las propias.

* TRIGO:

El USDA proyecta una cosecha de 19 millones de toneladas de trigo para nuestro país, pero los reportes de los primeros lotes, muestran rendimientos que no justifican ni la cosecha de los mismos, entre 3 y 8 qq/ha, si bien son zonas del norte, que no representan la zona triguera que provee mayor volumen, comienza a mostrar recortes productivos, que empujaran hacia abajo los rendimientos promedios del país. Un año muy similar al actual, para la campaña de otoño invierno, fue el 2008, en el que el rendimiento promedio nacional de trigo fue de 21 qq/ha, suponiendo que este año, por avances tecnológicos y de manejo en zonas con alto potencial, el rendimiento promedio nacional alcance a 25 qq/ha, 10,5% por debajo del rendimiento promedio del año pasado, en ese caso, la cosecha alcanzaría 16,25 millones de toneladas, muy por debajo de las estimaciones del USDA. Esto, con un nivel de consumo interno de 5 a 6 millones de toneladas, y de exportaciones de 11 a 12 millones, nos deja nuevamente en cero o en stock negativo para la 20/21, con su consecuente sostén de precios altos durante todo el año.

* MAÍZ:

El USDA proyecta 50 millones de toneladas para la campaña 20/21 de Argentina, mientras las proyecciones de siembra locales recortan el área de siembra en 200 mil hectáreas, 3% menor al año pasado, y los rendimientos promedio se estiman castigados por lluvias menores a lo normal, según el estado actual de los suelos, y los pronósticos estacionales brindados hasta ahora. Si se estima un rendimiento nacional promedio de 65 qq/ha, recordando que en la 17/18 fue de 60 qq/ha, la producción nacional alcanzaría 41 millones de toneladas, 9 millones por debajo de las estimaciones del USDA, y un recorte relevante para nuestro país y el mundo, considerando que Argentina es el tercer exportador mundial de maíz. Esto, salvo que Brasil salga a compensar con una abultada cosecha, que por ahora no promete, causará tensión en el precio local e internacional del maíz en el mediano plazo.

* SOJA:

El USDA proyecta para la 20/21 en Argentina 53,5 millones de toneladas, y, por ahora, las proyecciones locales de siembra no superan 17,2 millones de hectáreas, que, con un rendimiento nacional promedio de 29 qq/ha, apenas 2% inferior al rendimiento del año pasado, lograría producir un volumen de casi 50 millones de toneladas, 3,5 millones por debajo de lo proyectado por el USDA. No parece un volumen tan relevante como el recorte en maíz, no obstante, recordemos que los stocks de soja se estiman inferiores para esta campaña, y un recorte productivo en Argentina, profundizaría esas bajas, con lo que los mercados tendrían momentos de tensión alcista en el mediano plazo.

En el siguiente gráfico, puede verse la evolución de producción nacional para trigo, maíz y soja, desde las últimas 14 campañas, así como las proyecciones 20/21 desarrolladas. Se mantiene la producción nacional de soja casi sin cambios, mientras trigo y maíz sufren recortes respecto a la 19/20.

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por la Bolsa de Cereales de Bs As

y proyecciones propias para la 20/21

Conclusiones: El USDA muestra stocks finales bajando para soja y maíz, con trigo muy abundante en el mundo, mientras Sudamérica comienza a contar la historia de la 20/21, con un panorama climático que sigue mostrando lluvias inferiores a lo normal para los próximos meses. El clima tiene la última palabra, y lo seguimos de cerca cada día, mientras la cosecha de trigo comienza a dar sus primeros resultados, la fecha de siembra de maíz avanza y la de soja se acerca.

Los precios de la 20/21 son cada semana más altos, y los márgenes deben comenzar a corregirse según potenciales recortes, para marcar nuevos precios de indiferencia, y gestionar decisiones comerciales, de las que, los seguros de precios son algunas que hay que tener en cuenta.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

