Ministerio de Salud dispuso que hisopados no corresponden para partos y embarazos

En su momento se había denunciado ante el Concejo Municipal de Rosario que «las clínicas y sanatorios privados están cobrando un hisopado de 6.000 pesos por cada mujer que va a parir y también un hisopado por su acompañante. Esto es muy grave, porque las clínicas les obligan a pagar esto. Si se niegan, no las atienden y las aíslan, independientemente de que haya síntomas o no".

Varias organizaciones y colectivos de mujeres que luchan por los derechos al parto respetado y la erradicación de la violencia obstétrica expresaron: "Como venimos diciendo hace meses, cuando comenzaron a exigirles de modo extorsivo el hisopado a embarazadas que se atendían en algunas instituciones de salud privadas, no había razón médica ni de protocolo que justifique esa exigencia en personas sanas y sin síntomas o criterios sospechosos de infección por COVID-19."

Continuaron diciendo que llevaron "un arduo trabajo visibilizando y denunciando esta irregularidad. Las organizaciones de conjunto tocamos las puertas de cuanto organismo pudiera poner freno a este atropello. Y hoy todo ese esfuerzo dio sus frutos, ya que El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, acaba de emitir una disposicióndonde corrobora que no existe razón para tal pedido y que nuestros derechos siguen vigentes".

Finalmente expresaron que "con inmensa alegría y emoción por la enorme lucha desplegada por las organizaciones de mujeres que defendemos los derechos en el parto y el nacimiento y luchamos contra la violencia obstétrica, queremos agradecer el compromiso y el acompañamiento que tuvimos por parte de concejalas, tanto de Rosario como de Santa Fe, de diputadas y diputados provinciales y de funcionarias/os del área de salud provincial y municipal."

Concluyeron manifestando su abrazo "a todas las mujeres que tuvieron que pasar por este mal momento pero que se animaron a denunciar, a hacernos llegar sus experiencias y consultas y se comprometieron, también, para que esta situación no continúe perjudicando a otras después que ellas".



Video: Conclusión TV

DISPOSICIÓN 001 - Fecha 13 agosto 2020

V I S T O :

La Nota N° 8228/2020 del S.I.N., relacionada con la actual situación epidemiológica y la realización de RT-PCR por hisopado nasofaringeo, en el marco de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la propagación del coronavirus (COVID-19); y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con to informado por la Dirección del Programa Provincial de Epidemiologia, se ha verificado en varias oportunidades la solicitud de estudios diagnósticos, en embarazadas y personas con cirugías programadas, to cual podría demorar la atención de pacientes no sospechosos de COVID-19;

Que las recomendaciones para la mujer embarazada con sospecha y/o confirmación de COVID-19 no difieren de las indicadas para la población adulta, siendo imprescindible sostener las medidas de aislamiento y bioseguridad en todas las etapas de la atención;

Que tal requerimiento solo resulta recomendable para aquellos pacientes que cumplan criterios clínicos-epidemiológicos de caso sospechoso según el protocolo provincial vigente, o sean contactos estrechos de un caso confirmado dentro de los 14 dias previos a la intervención;

Que igual recomendación resulta aplicable a todos los pacientes que requieran de una intervención quirúrgica programada, cumplimentándose en todos los casos con las medidas de utilización de equipos de protección personal y bioseguridad indicadas para la pandemia;

Que atento to expuesto y conforme a las competencias funcionales aprobadas por Decreto N° 305/19 y las atribuciones conferidas por el articulo 27º, inciso 10) de la Ley N° 13.920, corresponde a esta Secretaría resolver en las presentes actuaciones;

POR ELLO:

EL SECRETARIO DE SALUD

D i s p o n e

ARTICULO 1°.- Establécese que la realización de RT-PCR por hisopado nasofaringeo no resulta recomendable en embarazadas asintomáticas, ya sea en forma previa a controles rutinarios o para estudios complementarios, partos o cesáreas, como asi tampoco en personas que requieran de una cirugía programada; cumplimentándose en todos los casos con las medidas de utilización de equipos de protección personal y bioseguridad indicadas en el protocolo provincial vigente.-

ARTICULO 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Dr. Jorge A. Prieto

Secretario de Salud

Ministerio de Salud - Provincia de Santa Fe