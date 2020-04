Dos es mejor que uno. Planificar siembra y venta en simultáneo

Contexto complejo y el ciclo productivo sigue avanzando. Los precios de los commodities amenazados por el impacto global del covid-19 en la economía global, y una campaña 20/21 que comienza a definirse desde la primera compra de insumos o labores destinados a ella.

Dos es mejor que uno, va más de una campaña en la que el doble cultivo mejora el resultado económico respecto de una única siembra anual.

Con la cosecha gruesa que avanza sobre el 16% de la soja y 26% del maíz, las ventas que apremian y el destino de las mismas que nos llevan a retomar la planilla de costos y planificar la 20/21.

El siguiente cuadro toma costos basados en sistemas productivos del sur de Santa Fe, con rendimientos de 40qq/ha de soja de primera, 30 qq/ha de segunda, 95 qq/ha de maíz temprano, y 40 qq/ha de trigo. Se toman los precios futuros para la 20/21 en U$S 220/TN soja, U$S 135/TN maíz y U$S 165/TN trigo. Considerando una distancia a puerto de 120 kms, para los costos de comercialización, y un alquiler equivalente a 16 qq/ha de soja.

Vemos que el doble cultivo sigue al frente en sus resultados brutos, si agregamos la relación de precios soja/maíz, con los precios de la nueva cosecha, en 1,6, y la relación soja/trigo, en 1,3, la deducción es simple, agregar cereales al plan de siembra es lo recomendable.

Sin embargo ¿qué pasaría si los precios virarán en otra dirección? Por ejemplo, si el trigo o el maíz tuvieran recortes de 3 o 5, o 10%, por aumento en los derechos de exportación, o recorte de precios internacionales. Los resultados cambiarían drásticamente, y los márgenes se volverían negativos en muchos casos.

Esto nos lleva a dos planteos necesarios:

* La apuesta al doble cultivo necesita aplicar tecnología que maximice la productividad en dólares por tonelada producida.

* Aplicar tecnología que maximice los resultados de la comercialización, en dólares por precio asegurado.

Conclusiones: Los precios tienen tendencia bajista en el corto plazo, hoy poner precio a trigo disponible y maíz es lo recomendable, así como dar destino a esas ventas para cerrar costos de la 20/21. El mediano plazo podría dar oportunidad en los mercados internacionales, pero a nivel local podríamos enfrentar nuevas reglas de juego, por tanto, decidir ventas hoy, con compras para la cosecha de mañana, y aplicar coberturas a los cereales de la 20/21, poniendo pisos de precios a parte de la cosecha esperada.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

